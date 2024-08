Odkrijte svojega popolnega sopotnika: Citroën C3 Aircross

Ali ste že kdaj sanjali o avtomobilu, ki združuje praktičnost vsakdanjega življenja s pustolovskim duhom? Citroën C3 Aircross je prav to – avto, ki se prilagaja vašemu življenjskemu slogu, ne glede na to, ali se vozite po mestnih ulicah ali se odpravljate na vikend izlete.

OGLAS

Citroën C3 Aircross FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Ko ste v jutranji naglici in se vam mudi na delo, C3 Aircross omogoča udobno in zanesljivo vožnjo čez mestne ulice in prometne zastoje. Hkrati pa vam njegova velikost omogoča, da hitro najdete parkirno mesto blizu vaše pisarne. Po delu, ko se ustavite v trgovini, da opravite tedenski nakup, vam prostorna notranjost in prilagodljiv prtljažnik omogočata, da brez težav pospravite vse nakupovalne vrečke, ne glede na to, ali gre za veliko količino živil ali večje predmete. Po dolgem dnevu ali za vikend pa se želite sprostiti in odpeljati na kratek izlet v naravo. Citroën C3 Aircross vam s svojo zmogljivostjo in zanesljivostjo omogoča, da brezskrbno raziskujete skrite kotičke in uživate v miru narave. Je resnično vsestranski sopotnik, ki se prilagaja vašim potrebam skozi ves dan. Vsi pa vemo, kako pomembno je izkoristiti dobre ponudbe. Citroën trenutno ponuja poletni bonus in druge ugodnosti, ki skupaj omogočajo prihranek do 2.000 evrov*: - 500 evrov poletnega bonusa - 500 evrov bonusa ob menjavi staro za novo - 1000 evrov bonusa za financiranje s fiksno obrestno mero To je edinstvena priložnost, da prihranite pri nakupu vašega novega SUV-ja. Preverite vozila na zalogi V salonih Citroën vas čaka več kot 100 vozil na zalogi. Izberite svojo najljubšo barvo in odpeljite svoje vozilo, ki je na voljo takoj.

Citroën C3 Aircross FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Vsestranskost in prilagodljivost Citroën C3 Aircross se ponaša z izjemno modularnostjo in prostorno notranjostjo. Sedeži Advanced Comfort zagotavljajo vrhunsko udobje, medtem ko sedežna klop, ki ima dva popolnoma ločena dela, omogoča drsno pomikanje in preklop sedeža prednjega sopotnika v mizico. To omogoča prevoz tudi zelo dolgih predmetov, kot so pohištveni elementi in športni pripomočki.

Citroën C3 Aircross FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Udobje in varna vožnja C3 Aircross je opremljen s številnimi tehnologijami za pomoč pri vožnji, kot so: - Barvni prosojni zaslon za prikaz podatkov - Prepoznavanje prometnih znakov - Sistem Active Safety Brake - Samodejni preklop luči - Park Assist in kamera za pomoč pri vzvratni vožnji Top Rear Vision Te tehnologije poenostavljajo vsakodnevno vožnjo in zagotavljajo večjo varnost na cesti.

Citroën C3 Aircross FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand