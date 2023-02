Odkrijte vse novosti Samsung Galaxy S23 serije

Družabna omrežja, fotografiranje in snemanje vsebin, opravljanje nalog od kjer koli, pa nakupovanje, igranje iger ali gledanje najrazličnejših vsebin so le nekatere dejavnosti, ki zaznamujejo današnjo uporabo pametnih telefonov. Tako se iz leta v leto pojavlja vse več inovativnih naprav, ki postanejo pravi hit, saj vedno prinašajo nekaj več, boljšega in bolj uporabnega. Takšna je tudi najnovejša serija Samsung Galaxy S23, ki ima poseben poudarek na izkušnji fotoaparata in vrhunskem, trajnostnem dizajnu. Tako močan, a tako eleganten in prefinjen. Spodaj ponujamo vse podrobnosti!

Vsako leto, kmalu po novem letu, družba Samsung predstavi novo S serijo telefonov Galaxy, ki jo uporabniki po vsem svetu težko pričakujejo. Pričakovanja so bila tudi letos nagrajena z nekaj izjemnimi posodobitvami. V začetku meseca predstavljena S23 serija prinaša tri izjemne telefone: Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ in Galaxy S23. Vsi trije telefoni so na voljo v štirih naravnih mat odtenkih: fantomsko črna, kremna, zelena in barva sivke. Nekoliko je osvežen tudi dizajn telefonov. Najzmogljivejši model S23 Ultra, ki v sebi združuje najboljše Note in S serije, je nekoliko bolj ostrih robov, medtem ko sta druga dva modela bolj zaobljena in imata zmanjšano izboklino na hrbtni strani, ki skriva kamere. Navdušujejo tudi veliki zasloni največjega med njimi ima seveda model Galaxy S23 Ultra, ki meri 17,3 centimetra, zaslon na S23+ meri 16,8 centimetra, najmanjši, a še vedno velik pa je pri modelu S23 in meri 15,5 centimetrov.

Trajnost je novi standard

Vse več potrošnikov si želi izdelkov, ki so oblikovani in izdelani z mislijo na planet. Le te bo nova S serija gotovo navdušila, saj vsebuje skupno kar 12 komponent, ki so izdelane iz recikliranih materialov - od aluminija in stekla do plastike, ki so jo med drugim pridobili, iz zavrženih ribiških mrež in plastenk za pijače. Tudi vsa embalaža novih telefonov je izdelana iz 100-odstotno recikliranega papirja. Poleg tega je Galaxy S23 serija dobitnik certifikata UL ECOLOGO, kar dodatno potrjuje, da te naprave prispevajo k ohranjanju bolj zdravega planeta. Nova S serija je tudi prva, ki je predstavljena s steklom Corning Gorilla Glass Victus 2, ki povečuje vzdržljivost za dolgotrajno uporabo in je zasnovano s povprečno 22 odstotki reciklirane vsebine.