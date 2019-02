Odkrili nov primer salmonele v goveje-puranjem kebabu

Kot so zapisali na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, gre za tri pošiljke skupne teže 45 kilogramov.

To je nov primer salmonele v govejem kebabu iz Poljske. Kot smo poročali v četrtek, smo v Sloveniji pojedli že kar štiri tone spornega kebaba, okuženega s salmonelo in ostanki zdravil. Prodajali so ga po vsej državi, je ugotovila uprava za varno hrano, sporni kebab je namreč prejelo kar 38 ponudnikov hitre prehrane v 23 krajih.