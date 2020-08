Odkrili ostanke mogočnega dvora, kjer je nekoč menda užival tudi Dante Alighieri

V Tolminu na Doru je nekoč obstajal 'spodnji grad', mogočna rezidenca, kamor je poleti prihajal uživati sam oglejski patriarh. Bila je to ogromna, 'neprepustno' zavarovana grajska stavba, ki je gostila takratno družbeno smetano. A jo je 'pogoltnila' zgodovina. Stoletja so jo dobesedno izbrisala z obličja Zemlje in o njej so ostale le še pripovedi dedov, ljudsko izročilo, ki se je prenašalo iz roda v rod in opevalo nekdanjo veličino izginule grajske stavbe ...

Pred nekaj leti je Branko Mušič z ekipo na tem območju že opravil geofizikalno raziskavo. S pomočjo tehnologije so tako izmerili dogajanje pod površino in prišli do spoznanj, da se na tem prostoru zagotovo nahajajo stavbe z močnimi zidovi. To potrjuje tudi Mlinar: "Naredili so določene analize z georadarjem, ki so pokazale in potrdile ostanke arhitekture."

Patrijarhov oskerbnik je pazil na obdelovanje zemljišča, ki je spadalo k gradu in dvoru, preračunal in pobiral najemnino od patrijarških kmetov in izverševal tudi niže sodstvo glede zemljiških prepirov. Oskerbnik je sprejemal od podložnih kmetov najemnino u denarju in u blagu (žitu) ter moral skerbeti za prevožnjo ali prodajo nabranega blaga. Vsako leto, ob času rednih sodišč pregledali so vsakemu užitniku njegovo posestvo in z nova določili, koliko najemnine mora za naprej plačevati. Nekteri kmetje so plačevali svoj delež le o posebnih priložnostih, velikih praznikih, drugi pa redno skozi celo leto. Najemnina se je ravnala po velikosti zemljišča. Vsak kmet dobival je navadno 2 – 4 orala zemljišča u obdelovanje in to se je imenovalo "mansus". Veči užitniki so obdelovali po jedno "hobo" (Hube), t. j. 18–20 oralov. Polovica "hobe" znašala je vedno 10 oral. Oskerbnika nadzoroval je glavar u njegovem službovanju.

Verjetno je, da so patrijarhi o veliki letni vročini u Tolminu bivali in nad hladno Tolminko čisti zrak serkali. /.../

"A v vsaki pripovedi, legendi je navadno tudi vsaj kanček resnice," pravi arheolog Miha Mlinar . In kako se je to pred dnevi potrdilo! Kot vodja izkopavanj je pred tedni pod vodstvom Tolminskega muzeja in pod strokovnim nadzorom novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) Slovenije zasadil prvo lopato na travniku na Doru.

Do nedavnega sicer ni bilo povsem jasno, ali gre Rutarjeve navedbe o dvoru na travnati terasi, jemati za točne. A izkazalo se je, da so bili njegovi arhivski viri zelo dobri, pravi Mlinar. "Rutar piše, da je na tem zelo dobro zaščitenem pomolu stala patriarhova poletna rezidenca. Vedeti morate, da je Tolmin 700 let nazaj imel vsega skupaj morda kakšnih deset hiš. In to, da je patriarh prišel iz Ogleja in si tukaj sam izbral lokacijo, kjer bo užival v toplejši dneh, je nekaj pomenilo. Resnično je to izbrana in tudi zelo dobro zaščitena lokacija - na zahodu jo varuje grapa, na vzhodu strmo pobočje. Edina umetna zaščita je s severne strani, dostop pa je še danes viden z zadnje strani."

Po legendi gostil snovalca Božanske komedije

Arhitekturni ostanki, ki so jih arheologi torej zdaj odkrili na travniku v starem delu Tolmina ob reki Tolminki, pa dvor tudi natačneje umeščajo v čas. Kažejo namreč na to, da se je patriarhov dvorec ob koncu 13. oziroma začetku 14. stoletja na tem prostoru zagotovo že nahajal. Po besedah Mlinarja za prvotnega lastnika velja patriarh Raimondo della Torre, dvor naj bi dal sezidati med leti 1291 in 1292. V grajski stavbi pa je nekoč bival tudi oglejski patriarh Pagano della Torre, ki naj bi po izročilu leta 1319 tam gostil pesnika in avtorja največjega italijanskega literarnega dela Božanske komedije Danteja Alighierija.