Po 132 letih našli razbitine 'celinskega hrta'

Skoraj 132 let so bile razbitine ladje na dnu jezera, julija lani pa je društvo za zgodovino ladijskih razbitin določilo točno lokacijo potopljene ladje, v soboto pa so ugotovitve predstavili na festivalu v Wisconsinu.

Njenih 91 metrov je takrat veljalo za magične, časopisi so ladjo poimenovali "celinski hrt", saj je bila zgrajena za podiranje hitrostnih rekordov na jezerih. Veljala je za eno najvarnejših na svetu, njen lastnik Peter Minch je bil nanjo tako ponosen, da je avgusta 1892 na krov vzel tudi svojo ženo in majhne otroke. A poletna plovba se je končala tragično, ladjo je na Gornjem jezeru ujel vihar in jo presekal na pol. Umrlo je 27 ljudi, med njimi tudi Minch z družino. Preživel je zgolj mornar, ki je preplaval več kot kilometer do obale.

Razbitine so iskali s pomočjo sonarja. Gre za tehniko, ki za navigacijo in določanje položaja uporablja zvok. Sumljivo senco so zaznali na globini 182 metrov, povečali so ločljivost posnetkov in opazili raztreščeno ladjo.

Na kraj so se raziskovalci vrnili s potopnim dronom, s katerimi so potrdili, da gre za ostanke ladje Western Reserve, ki so se v sladki vodi dobro ohranili.

V Velikih jezerih je od leta 1700 potonilo več tisoč ladij. Eden najbolj znanih primerov je ladja Edmund Fitzgerald za prevoz rude. Novembra 1975 jo je ujela nevihta, ladja je potonila, vsi člani posadke pa so umrli.

Glavna nevarnost na jezerih se sicer začne novembra, kombinacija vetrov in tople vode ustvari tudi do devet metrov velike valove. Ker so jezera manjša od oceanov, imajo ladje pri obvladovanju neurij veliko težav. Primer ladje Western Reserve je tako še bolj edinstven, saj se je plovilo sredi hude nevihte znašlo konec avgusta.