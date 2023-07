Odkrili smo čudež za hitro porjavitev kože: ta izdelek ima najboljšo oceno - čista desetka!

Pri porjavitvi je ključ v vašem naravnem pigmentu, ki pogosto miruje. Potrebno ga je le prebuditi in spodbuditi k aktivaciji. Ste vedeli, da lahko to dosežete na povsem naraven in cenovno zelo ugoden način? Lotili smo se raziskave ponudbe izdelkov za samoporjavitev. Niso nas prepričale le kakovostne sestavine in lepe embalaže, temveč tudi ocene izdelkov, ki so jih testirale resnične ženske in podale svoja mnenja. Daleč največ pohval je dobila Premium čokoladna marmelada proizvajalca Active Luxe Cosmetics. Gre za sestrsko znamko slovenske kozmetike Derma-Luxe Cosmetics, ki je na trg lansirala Derma-Luxelash serum za naravno rast trepalnic in z njim prepričala več kot 200.000 zadovoljnih Slovenk.

Navdušene uporabnice so najprej izpostavile krasno embalažo in božanski vonj te čokoladne marmelade. Marmelada se nahaja v luksuznem zlato-črnem pakiranju, ki se enostavno odpira, brez nevarnosti, da bi se na soncu stopila in razlila. Omamen vonj po čokoladi in pomarančah zelo spominja na slastne jafa kekse in se bo na vaši koži še dolgo obdržal. Vse ljubiteljice čokolade boste to marmelado za porjavitev kože naravnost oboževale! Ljubiteljice Premium čokoladne marmelade so izjemno pohvalile tudi samo teksturo izdelka. Marmelada se res enostavno razmaže in hitro vpije in je dovolj čvrsta, da se na soncu ne stopi.