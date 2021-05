Odkrili smo najbolj učinkovit način za odpravo celulita kar od doma

Dandanes nam je tehnologija velikokrat olajšala življenje, a vsa tehnologija, ki nam je na voljo, ni bila tako uspešna proti trdovratnemu sovražniku ženskega telesa, kot nekaj tako osnovnega, kot je les. V zadnjih letih je veliko govora o maderoterapiji, starodavni obliki anticelulitne masaže , ki se izvaja s posebnimi lesenimi pripomočki, kot so valjčki in lopatice.

Celulit se pojavi na ženski koži, največkrat na stegnih, bokih, zadnjici in nadlakti. Gre za pojav na koži, ki je sestavljen iz maščobe, vode in odpadnih snovi ter se nahaja tik pod kožo. Celulit, imenovan tudi pomarančna koža, je povezan s prehrano, telesno aktivnostjo, dednostjo, hormonskim neravnovesjem in celo stresom. Celulit ne izbira v starosti, telesni strukturi ali poklicu, ampak vztraja, vse dokler se ga ne lotimo pravilno.

Zagotovo ste že slišali za Maderoterapijo!

Leseni masažni valjčki in lopatice so zasnovani tako, da pomagajo v boju z neželenim zadrževanjem maščobe in vode, ki povzročajo celulit. In ne glede na vse, anticelulitne masaže so se izkazale za izvrstne!

Mehansko delovanje, ki ga dosežemo z uporabo valja, aktivira limfni obtok za odstranjevanje toksinov in maščob. Leseni valjčki so tako tradicionalni pri maderoterapiji ter gre za povsem naravno in zelo učinkovito tehniko, ki stimulira limfno drenažo in posledično pomaga odpraviti celulit, uničuje maščobne celice in izboljša pretok krvi in limfe po telesu. Z maderoterapijo se ne znebimo samo celulita, ampak tudi učvrstimo predel telesa!

»Na koncu pa je vaša koža čvrsta, gladka in pripravljena na plažo.«

Cena te storitve v salonu se giblje med 25 in 35 eur na obisk, če pa želite doseči učinek pa potrebujete vsaj od 10 do 20 terapij – odvisno od posameznika. A ker so saloni po ponovnem odprtju precej zasedeni, poletje pa praktično za vogalom, naj ti zaupamo skrivnost kako lahko prideš do učinka hitreje in ceneje!

Karantena je le prinesla nekaj dobrega.

Na srečo so pri MaderoKit-u razkrili, kako lahko maderoterapijo, to čudežno anti-celulitno mazažo, na sebi učinkovito izvajaš kar od doma.

Samo 20 minut, vsak drugi dan! V kopalnici, spalnici ali dnevni sobi! In to za tretjino cene, kot pa bi jo plačala v salonu.