Inšpektorji odkrili številne napake pri čezmejnem pošiljanju odpadkov

Na počivališču Šempas so nadzirali šestkrat. V petih primerih je ugotovili, da tovorna vozila prevažajo pošiljke nenevarnih odpadkov, za katere pošiljatelji ne potrebujejo soglasja organov držav izvoznic, tranzitnih držav in ciljnih držav. En prevoznik pa je vozil odpadek, za katerega je moral imeti ustrezna soglasja.

Inšpektorji, policisti in predstavniki Finančne uprave RS (Furs) so januarja na treh lokacijah ustavili večje število tovornih vozil. Pri tistih, ki so prevažali odpadke, so fizično pregledali pošiljko odpadkov, potrebne dokumente ter oznake vozila, so danes pojasnili na Inšpektoratu RS za okolje in prostor.

Inšpektorji so odkrili nepravilnosti pri prevozu odpadkov: neveljavne dokumente za odpadke, napačne klasifikacije, napopolne označbe tovornih vozil, nezakonito pošiljanje odpadkov ...

V dveh primerih so po pregledu dokumentacije ugotovili, da so pošiljatelji izpolnili stare obrazce, ki niso več veljavni. Pri enem pošiljateljuso našli tudi napačno klasifikacijsko številko odpadka. Pošiljatelja sta nepravilnost odpravila med izvedbo inšpekcijskega postopka.

Predstavniki Fursa pa so oglobili šoferja vozila, ki je imel predpisano tablo za prevoz odpadka s črko A le na zadnji strani, na priklopniku, ne pa tudi na sprednji strani vlečnega vozila.

Na mejnem prehodu Obrežje so pod drobnogled vzeli šest čezmejnih pošiljk odpadkov – štiri na vstopu in dve na izstopu iz države. V štirih primerih nepravilnosti niso našli, v dveh pa je bilo pošiljanje odpadkov nezakonito.

Pri fizičnem pregledu pošiljke iz Hrvaške v Slovenijo so tako prepoznali, da tovorno vozilo ne prevaža odpadnih sekancev, kot je bilo napisano v dokumentaciji, ampak mešanico odpadnega lesa in drugih odpadkov. Za to pa bi pošiljatelj potreboval soglasja pristojnih organov. Hrvaški organi so se strinjali, da pošiljko vrnejo na Hrvaško. Inšpekcijski postopek pri slovenskem podjetju še poteka.

Tudi pri nadzoru pošiljke odpadnih železnih delcev, poslanih iz Slovenije na Hrvaško, so inšpektorji za okolje dognali, da se med železnimi delci nahajajo še drugi odpadki: večji kosi plastike, keramika in podobno. Pošiljko so vrnili nazaj v obrat, iz katerega je bila odposlana. Tam se je izvedel inšpekcijski nadzor, postopek je še v teku.

V Luki Koper pa so predstavniki Fursa in inšpektorata pregledali štiri zabojnikov. Zaradi neustrezne dokumentacije za pošiljke so v Luki zadržali tri.

Do predložitve ustrezne dokumentacije bodo v koprskem pristanišču počakale pošiljke žlindre, poslane z Madžarske v Pakistan, pošiljka odpadkov, navedenih kot polimeri propena, poslana na predelavo iz Slovenije v Turčijo, in pošiljka balirane prozorne odpadne folije, deloma onesnažene, poslane na predelavo iz Slovenije v Malezijo, so navedli.