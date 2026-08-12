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Črna kronika

Po neuspešnem napadu na bankomat na travniku prijeli 51-letnega Hrvata

Koper, 12. 08. 2026 12.29 pred 29 minutami 2 min branja 15

Avtor:
N.L.
Razstreljen Mercator v Bertokih

Na območju Policijske uprave Koper so letos obravnavali osem napadov in poskusov napadov na bankomate. Petih napadov je osumljen 51-letni Hrvat, ki je trenutno v priporu. Prijeli so ga med begom v naselju Senožeče po poskusu napada. Skupno je osumljen 12 kaznivih dejanj.

Hrvat je deloval sam, napade pa je skrbno načrtoval, je po več mesecih intenzivnega in zahtevnega preiskovanja povedal Aljoša Špeh, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper.

"Ključni preboj je bil v noči na 6. julij, ko smo obravnavali neuspešen poskus napada na bankomat v Senožečah," je povedal Špeh. Po predhodni analizi dokazov, tudi posnetkov videonadzornih kamer, so 51-letnika prijeli neposredno po napadu. Policija je namreč izvajala načrtne patrulje in zasede v okolici bankomatov v nočnem času.

Osumljenca so odkrili med patruljiranjem na območju naselja Senožeče, ko je Hrvat izvajal kaznivo dejanje. Neposredno po napadu so sprožili policijsko akcijo in ga med begom prijeli na travniku. Aretaciji se ni upiral. Zasegli so mu več predmetov, ki jih je najverjetneje uporabljal pri kaznivih dejanjih. Med drugim tudi improvizirano eksplozivno telo, napolnjeno z vojaškim eksplozivom, in detonator.

Po besedah Špeha si je napadalec izbiral bankomate na osamljenih lokacijah v bližini meje. Hrvat se je v Slovenijo pripeljal z najetim vozilom.

Sumijo ga, da je izvedel napade na pet bankomatov z eksplozijo v občinah Ilirska Bistrica, Koper in Divača. Poleg kaznivih dejanj velikih tatvin je osumljen tudi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivom ter kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti. Ovadili so ga za 12 kaznivih dejanj, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

V nekaj primerih osumljeni denarja ni odnesel, po besedah Špeha imajo nekateri bankomati pri reži zaščito, ki onemogoča, da se vanjo vstavi eksplozivno napravo.

Preberi še Razstrelili bankomat v Bertokih, nastala velika materialna škoda

Kriminalisti Policijske uprave Koper so letos uspešno zaključili tudi preiskavo napada na bankomat v Senožečah iz noči na 24. januar 2025. Takrat je storilec z uporabo eksploziva uspel odtujiti denar velike vrednosti. Z intenzivnim zbiranjem dokazov je bilo ugotovljeno, da je teh kaznivih dejanj utemeljeno osumljen 43-letni državljan Hrvaške, ki je bil že predhodno kazensko ovaden zaradi podobnih kaznivih dejanj. Glede na dosedanjo uspešno preiskavo pa bodo kriminalisti SKP PU Koper uspešno zaključili tudi preiskavo napada na bankomat v Dekanih z maja 2025.

Še dva napada na bankomata, ki nista bila izvršena z eksplozivom, ostajata nerazrešena. Gre za napada z metodo "black box", kjer se napadalci skozi režo za kartico priklopijo na bankomat in z računalniško opremo vdrejo v sistem, ki nato izplača denar. Ob tem ne gre za denar fizične osebe. 

Ker se napadi na bankomate občasno pojavljajo tudi drugod po Sloveniji, Policijska uprava Koper prebivalce ponovno poziva, naj bodo predvsem v nočnem času v bližini bankomatov pozorni na sumljive osebe, vozila ali dogajanje ter naj takšna opažanja nemudoma sporočijo policiji na interventno številko 113, lahko pa tudi na anonimni telefon 080 1200. Enako velja v primeru opaženih sumljivih predmetov ali poškodb na bankomatih. V takšnih primerih naj se občani umaknejo na varno razdaljo in o ugotovitvah takoj obvestijo policijo.

kriminal bankomati PU Koper eksplozija policija

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KOMENTARJI15

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dededetox
12. 08. 2026 14.43
PIN po Hrvaško: TNT
Odgovori
+1
1 0
Lark
12. 08. 2026 14.31
Sicer neprimeren komentar, vendar ima g. Špeh pravi priimek glede na izgled...
Odgovori
+1
1 0
marmilan
12. 08. 2026 14.02
je pozabil PIN codo
Odgovori
0 0
čevapgpt
12. 08. 2026 13.56
zdaj mu lahko podtaknejo vse bankomate od letos.
Odgovori
-1
0 1
Dragica Cegler
12. 08. 2026 13.55
Vso balkansko mafijo in kriminalce so nam levaki navlekli Ko se to ni dovolj he fanko podpisovala se že uvoz filipincev in Indijcev.
Odgovori
-2
0 2
Potouceni kramoh
12. 08. 2026 13.52
Hvala Hrvatu.Zopet je dokazal kakšen narod so.
Odgovori
+1
3 2
Panter 63
12. 08. 2026 14.01
Glej traktorist, Hrvat ni napadel Slo,Bosno, Hrvaško, Kosovo, ni ga bombardiral NATO. Vse po vsot so tvoji v glavni vlogi. Ti pa živiš na račun Hrvaške. S svojimi apartmaji v Kvarnerju. Pa daj povej kateri si. Lajaš tukaj na varnem. Povej. Da vidim tvoj pogum. Ne vem kaj bi dal. Pa res.
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+2
2 0
Delavec_Slo
12. 08. 2026 13.34
Hrvati ne, še kolikokrat bodo nat.. neumne slovence!
Odgovori
+0
2 2
Medo888
12. 08. 2026 13.21
Še en inžinir
Odgovori
+3
3 0
Lenart Čaubi
12. 08. 2026 13.19
Hrvat z bošnjaškimi koreninami še to povejte, Asmir ni prav hrvaško ime.
Odgovori
+7
8 1
bohinj je zakon
12. 08. 2026 13.06
hrvat.
Odgovori
+0
2 2
dededetox
12. 08. 2026 13.03
Hrvaška pač intenzivno vstopa na finančne trge Slovenije! Prehrambena industrija in trgovine so itak že njihove! Gospod je pač samo prvi korak pri prevzemu bančnega sektorja. Ali pa ni obveščen da je meja v Piranskem zalivu ne pa v senožečah!
Odgovori
+6
7 1
Da se mene pita..
12. 08. 2026 13.03
Predlagam da se mu po opravljenem informativnem razgovoru, podeli zlato jabolko navdiha in po kosilu spusti na prostost.
Odgovori
+2
5 3
simurgh
12. 08. 2026 12.58
Odprte meje pa to...
Odgovori
+8
8 0
don_ludvik
12. 08. 2026 12.57
Kaj pa janković bo kdaj kej odgovarjal prav tako njegovi sinovi ???
Odgovori
+7
8 1
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