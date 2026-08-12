Po neuspešnem napadu na bankomat na travniku prijeli 51-letnega Hrvata

Hrvat je deloval sam, napade pa je skrbno načrtoval, je po več mesecih intenzivnega in zahtevnega preiskovanja povedal Aljoša Špeh, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper.
"Ključni preboj je bil v noči na 6. julij, ko smo obravnavali neuspešen poskus napada na bankomat v Senožečah," je povedal Špeh. Po predhodni analizi dokazov, tudi posnetkov videonadzornih kamer, so 51-letnika prijeli neposredno po napadu. Policija je namreč izvajala načrtne patrulje in zasede v okolici bankomatov v nočnem času.
Osumljenca so odkrili med patruljiranjem na območju naselja Senožeče, ko je Hrvat izvajal kaznivo dejanje. Neposredno po napadu so sprožili policijsko akcijo in ga med begom prijeli na travniku. Aretaciji se ni upiral. Zasegli so mu več predmetov, ki jih je najverjetneje uporabljal pri kaznivih dejanjih. Med drugim tudi improvizirano eksplozivno telo, napolnjeno z vojaškim eksplozivom, in detonator.
Po besedah Špeha si je napadalec izbiral bankomate na osamljenih lokacijah v bližini meje. Hrvat se je v Slovenijo pripeljal z najetim vozilom.
Sumijo ga, da je izvedel napade na pet bankomatov z eksplozijo v občinah Ilirska Bistrica, Koper in Divača. Poleg kaznivih dejanj velikih tatvin je osumljen tudi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivom ter kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti. Ovadili so ga za 12 kaznivih dejanj, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.
V nekaj primerih osumljeni denarja ni odnesel, po besedah Špeha imajo nekateri bankomati pri reži zaščito, ki onemogoča, da se vanjo vstavi eksplozivno napravo.
Kriminalisti Policijske uprave Koper so letos uspešno zaključili tudi preiskavo napada na bankomat v Senožečah iz noči na 24. januar 2025. Takrat je storilec z uporabo eksploziva uspel odtujiti denar velike vrednosti. Z intenzivnim zbiranjem dokazov je bilo ugotovljeno, da je teh kaznivih dejanj utemeljeno osumljen 43-letni državljan Hrvaške, ki je bil že predhodno kazensko ovaden zaradi podobnih kaznivih dejanj. Glede na dosedanjo uspešno preiskavo pa bodo kriminalisti SKP PU Koper uspešno zaključili tudi preiskavo napada na bankomat v Dekanih z maja 2025.
Še dva napada na bankomata, ki nista bila izvršena z eksplozivom, ostajata nerazrešena. Gre za napada z metodo "black box", kjer se napadalci skozi režo za kartico priklopijo na bankomat in z računalniško opremo vdrejo v sistem, ki nato izplača denar. Ob tem ne gre za denar fizične osebe.
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