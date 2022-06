Slovenski in poljski znanstveniki so objavili zelo pomembno odkritje. Dokazali so, da so Slovenci že pred 750 leti znali šteti do deset v slovenščini. V resnici je odkritje precej bolj pomembno, saj je odkriti svetokriški rokopis drugi najstarejši zapis slovenščine na svetu in dokazuje, da so imeli naši predniki kar pomembno vlogo v zgodovini.