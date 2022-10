Odkrili temeljni kamen, v Dobrunjah bo zrasel popolnoma nov zapor za moške

Da zapor na Povšetovi ulici že vrsto let poka po šivih je milo rečeno. Ob obisku naše ekipe je kazen prestajalo 161 kaznjencev, pa čeprav imajo uradno prostora le za 135 oseb. Prerazporediti jih nimajo kam. "Prezasedeni so vsi moški zapori v državi, vsi imajo isto težavo," je poudaril generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen. Ki je ob tem poudaril, da so povsod zasedeni preko 100 procentov.

Tudi v Novem Mestu so bili okoli 143-odstotno zasedeni, je dejal direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana Denis Perše. V notranjost stavbe so ekipo 24UR pospremili pravosodni policisti, razkrijejo se dotrajani prostori in zastarela oprema. Zgradba v katero so vstopili v resnici sploh ni bila zgrajena za namene zapora. V sobah hkrati bivajo do štirje jetniki.

Večje pa kot je število jetnikov, več je seveda tudi konfliktov. "Nekateri ljudje so v eni sobi praktično 24 ur, štiri ure so na zraku. To seveda ustvarja naelektreno ozračje," je poudaril Perše.