Odkrita je skrivnost, ki jo skrivajo slaščičarji: spremenite svoje torte, muffine in druge sladice v umetniška dela

Zagotovo ste se že znašli v situaciji, ko za rojstne dneve, obletnice ali druga praznovanja pripravljate različne sladice in torte ter želite, da izgledajo popolno. Skoraj vsakič pa se pri dekoriranju soočite z neuspehom ali celo katastrofo. Končni rezultat pa je zmešnjava na torti, neuspele rože na muffinih, krema, ki izgleda kot madež na vaši torti ... Na koncu se postrežba vedno konča z besedami, ki si jih nihče ne želi slišati – ni lepa, je pa dobra. Ali pa se odločite, da boste za peciva plačali pravo malo bogastvo, da bi dobili dobrote popolnega izgleda.

Bi verjeli, če bi vam rekli, da imajo slaščičarne svojo skrivnost, zaradi katere je vsaka sladica videti popolna? Če je okraševanje sladic umetnost, bo taskrivnost vsakogar spremenila v umetnika. Zakaj ne bi torej še sami postali umetnik za okrasitev peciva, tort, muffinov in celo slanih prigrizkov ter kanapejev? Zakaj ne bi postali ponosni na svoje mini umetnine popolnega videza in okusa?

icon-link CakePro FOTO: PR/Arhiv ponudnika

S pomočjo tega kompleta boste posladke okrasili v samo dveh minutah in to brez napak! Verjetno ste do zdaj že preizkusili različne komplete za dekoracijo tort in peciva. Skoraj vsi uporabniki imajo enake težave: vrečke zelo hitro počijo, so slabe kakovosti, jih je težko vzdrževati, trajajo kratek čas in jih je na koncu treba vreči v smeti, preden lahko sploh naredimo torto, na katero smo ponosni. Ni treba posebej poudarjati, da morate biti pravi mojster, da veste, kako jih uporabljati in z njimi narediti okraske, ki jih želite. Tej nočni mori je končno prišel konec, saj se je na trgu pojavil nov cvetlični komplet za dekoriranje, ki je zasenčil vse ostale komplete – CakePro. Ta 13-delni komplet dela čudeže v vaši kuhinji. Z njim je okrasitev postala petkrat lažja, hitrejša, zabavnejša, a tudi bolj profesionalna. S 7 nastavki za cvetove in 2 nastavkoma za liste bo vaša ustvarjalnost dobila krila – pravzaprav je edina omejitev vaša domišljija. Vse, kar boste želeli, boste našli na torti, piškotu, muffinu ... Pri tem pa ne potrebujete nobenih predhodnih izkušenj. Nastavek s pregradami omogoča, da lahko hkrati uporabite mešanico v kar treh različnih barvah, kar bo vsako sladico ovilo v ščep čarobnosti. Ob rojstnih dnevih, obletnicah, dekliščinah, prazničnih večerjah in družinskih zabavah bodo vaše dobrote razveselile vsakega gosta.

icon-link CakePro FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Pokažite svojo kreativno plat in naredite mini umetnine Cvetlični komplet za okraševanje bo postal vaša desna roka v kuhinji. Glavni razlog, zakaj ga na tisoče žensk po vsem svetu hvali in z navdušenjem govori o njem, je ta, da vsakič brez napak naredi popolne okraske! Tako je, brez napak in nervoze bodo vaše mojstrovine, na katere boste ponosni brez izjeme, vedno popolne. Komplet je namenjen tako profesionalnim slaščičarjem in izkušenim gospodinjam kot tudi začetnikom. V paketu se nahaja 7 nastavkov za izdelavo cvetov, 2 nastavka za oblikovanje listov, 1 slaščičarska vrečka za večkratno uporabo, 2 sponki (za uporabo 1 kreme ali 3 večbarvnih krem naenkrat) in 1 ščetka za čiščenje nastavkov. Odvisno od tega, kaj želite narediti, izberite pravi nastavek, naredite kremo za dekoracijo (v eni ali več barvah), kremo vstavite v vrečko in pustite domišljiji ter izdelku CakePro, da skupaj ustvarjata čudeže.

icon-link CakePro FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Kakovost brez kompromisov Vsi deli kompleta CakePro so enostavni in praktični za vzdrževanje. Narejeni so iz kakovostnih materialov, ki ne rjavijo, ne oddajajo neprijetnega vonja in ne zadržujejo ostankov. Komplet vam bo dobro služil še mnoga leta in vam olajšal delo v kuhinji. Prav tako boste prihranili veliko denarja, ki ste ga doslej namenili za popolne torte, pecivo in muffine za praznične dni. Od zdaj naprej bo tudi vaša slavnostna miza videti enako popolna kot tiste, ki ste jih doslej ljubosumno gledali na družbenih omrežjih. Kako priti do tega fantastičnega kompleta? Kompleta CakePro ni mogoče najti v trgovinah. Kupite ga lahko le prek spleta na uradni spletni strani proizvajalca. Toda prihaja še presenečenje … Proizvajalec se je odločil razveseliti bralce portala 24ur.com in je pripravil poseben popust. Za vse, ki se danes odločite naročiti ta komplet za popolno okrasitev vseh dobrot, proizvajalec nudi 50-% popust!

icon-link CakePro FOTO: PR/Arhiv ponudnika