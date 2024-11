Odkrivamo IT smučarske destinacije te zime

Koroška regija na sončnem jugu Avstrije se ponaša z največjim in najsodobnejšim smučiščem s 30 sodobnimi vlečnicami, 40 različnimi 110 kilometrov dolgimi progami, najdaljšim osvetljenim smučiščem v Alpah in fantastičnim snežnim parkom Watschiger Alm.

Če ste za družinsko opcijo, odkrijte odlični Hotel Falkensteiner Club Funimation Katschberg sredi prvorazrednega smučišča, s 16 žičnicami in 70 urejenimi kilometri smučišč ter lastno smučarsko šolo z možnostjo najema opreme. Čudovita narava, animacija, zimsko pohodništvo ali tradicionalna vožnja s sanmi s konjsko vprego, all inclusive ponudba – vse to boste našli tukaj.

Acquapura SPA wellness in vodni svet vas vabi, da se sprostite in obnovite svojo energijo. Medtem ko starši uživajo v dragocenih trenutkih za dva, se bodo malčki zabavali v kraju Falky-Alland.

Via Carnica svoje goste pozdravlja s spretno mešanico tradicionalne koroške kuhinje in vrhunske italijanske klasike, s poudarkom na regionalni hrani.

Južna Tirolska – skriti dragulj Italije

Pravi raj za družine – Falkensteiner Family Resort Lido se nahaja v bližini italijanskega smučišča Kronplatz s kar 119 kilometri prog, številnimi zahtevnimi spusti in impresivnih 300 sončnimi dnevi na leto.

Ena od posebnosti resorta je Pustolovski park Rooftop Sky je interaktivna streha, kjer lahko vse leto smučate in drsate, igrate nogomet, košarko in odbojko, dirkate v bobby avtomobilih ali uživate v Valo Jumpu. Na voljo je tudi Vodni svet z največjim notranjim toboganom v tej regiji ter velikim notranjim in ogrevanim zunanjim bazenom. Medtem ko otroci uživajo v Baby Land, Falky Land in Teen Zone, se lahko starši brez skrbi sprostijo v WELLNESSU za odrasle.

Ročno izdelane testenine, pica in italijanski sladoled so le del bogatega gastronomskega koncepta 12 živih kuharskih kmetij. Nova funkcija je program Full Board Plus, ki vključuje okusne obroke in prigrizke skozi ves dan.