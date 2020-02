Odkrivamo, katere pomlajevalne tretmaje uporabljajo moški in kje jih lahko kombinirate z wellnessom

Razlog za krajši wellness oddih ni samo sprostitev nakopičenega stresa, temveč tudi polnjenje baterij s sprostitvijo, s katerim bomo pridobili dodatno energijo, potrebno za nadaljevanje poslovnih uspehov. Če pa se z oddiha vrnete z osveženim videzom in dodatnim odmerkom samozavesti, še toliko boljše!

Marvie Hotel & Health FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Številni zaposleni bi morali v svoj koledar uvrstiti nekaj spomladanskih dni namenjenih wellness oddihu. Regeneracija predvsem uma, nato pa tudi telesa, povečuje učinkovitost tako zasebnega kot poslovnega življenja, destinacija pa, ki vam jo to zimo priporočamo, je Dalmacija, natančneje Split. Pred tremi leti so v sončnem Splitu odprli prvi hotel, specializiran za zdravstveni turizem, kar pomeni, da sta počitek in sprostitev v središču njihove celotne ponudbe.

Marvie Hotel & Health razpolaga z 76 sobami in apartmaji, podzemnim parkiriščem in odličnim wi-fi signalom, sodobnimi in prostornimi sobami, nekatere tudi s teraso, in če želite dodaten odmerek hedonizma, ga boste zagotovo našli v hotelskem apartmaju z jacuzzijem. V hotelu sta tudi ordinacija za fizikalno in rehabilitacijsko medicino AquaMed Medical Wellness in MediDerm Clinic - ambulanta za estetsko dermatologijo. Medtem ko so ženske že pridobile navado rednih odhodov na anti-age tretmaje, vse več se jim prepuščajo tudi moški, vendar nekoliko manj govorijo o tem. Zaradi hormona testosterona, debelejše kože in večje koncentracije kolagena se pri moških staranje začne nekoliko kasneje kot pri ženskah, vendar so gube pri moških globlje in izrazitejše.

"Naše dermatologinje moškim najpogosteje priporočajo Hydrafacial tretmaje, ki je odličen bazičen tretma z vključenim medicinskim pilingom in mezoterapijo za tiste, ki želijo obnoviti svežino na obrazu. Da bi zmanjšali gube se moški najpogosteje odločijo za tretmaje z botoksom, ki rešujejo problem prekomernega znojenja. Za tiste, ki želijo obnoviti kolagen, je na voljo zdravljenje z mikroiglicami v kombinaciji z lastno plazmo (PRP). Prav ta tretma pa priporočamo tudi pacientom z čezmernim izpadanjem las in zgodnjo stopnjo androgenetske alopecije." – so nam odkrili MediDerm Clinic strokovnjaki Hotela Marvie.

Po lepotnem tretmaju lahko kot del paketa nočitve za dve osebi izkoristite tudi masaže ter se v preostalem času posvetite užitkom wellness cone, izberete plavanje v bazenu, finsko in turško savno ali pa se popolnoma sprostite v masažni kopeli. Da boste ostali v formi je na voljo sodobno opremljena telovadnica, kot tudi številne možnosti za rekreacijo na prostem. Če v Split prihajate s svojo boljšo polovico, ni odveč omeniti, da so pravkar aktualni promocijski 'refresh' paketi za dame. Paket vključuje negovalne in pomlajevalne tretmaje oziroma Dermapen tretma z mikroiglicami, ki spodbuja proizvodnjo kolagena in regeneracijo kože in se lahko kombinira z mezoterapijo ali Red Carpet Peel by Dr. Obagi.

V čudovitih dneh, katerih je to zimo v Splitu obilo, boste zagotovo uživali tudi v sončenju ob zunanjem bazenu na strešni terasi hotela. Tudi gurmanski užitki in popolna skrb zase so sestavni del vsakega oddiha, zato v hotelski Da'Mar restavraciji ne potrebujete iskati kompromis med užitkom v hrani in zdravo prehrano. Da'Mar zraven sredozemskih jedi v sodobni interpretaciji ponuja številne jedi in sladice brez glutena, vegetarijanske in veganske jedi, kot tudi specializirane menije za tiste, ki so zaradi zdravstvenih razlogov na posebnem režimu prehranjevanja.

Prav tako je dobra novica, da v Marvie Hotel & Health lahko pripeljete tudi svojega ljubljenčka, pozna prijava in odjava ter parkirišče v garaži so vključeni v ceno. Obiščite njihovo spletno stran in rezervirajte svoj datum oddiha, ki ga resnično potrebujete: www.marviehotel.com.

