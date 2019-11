Odkrivamo najboljša smučišča za sezono 2019/2020

.

Turracher Höhe FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Ta skriti smučarski zaklad, kateri se nahaja nad Bad Kleinkirchheim-om izpolnjuje vse želje, tudi najzahtevnejših smučarjev. 42 km smučarskih prog, nove žičnice, najsodobnejše ski-vlečnice, odlična kombinacija stez oz. prog za tiste izkušene, kakor tudi za začetnike – vse navedeno odlikuje to smučišče kot hit destinacija za sezono 2019/2020.

Turracher Höhe FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Čez zamrznjeno jezero vas bodo prepeljale motorne sani, kar bo zagotovo povečalo vaše zimsko doživetje. Turracher Hӧhe je eno od prvih smučišč, kjer so v svojo ponudbo uvrstili tudi rollercoaster »Nocky Flitzer«, kar bo tudi zagotovo izmamilo veselje najmlajših smučarjev. Glede gastronomske ponudbe je potrebno poudariti na gurmanski hotel Schlosshotel Seewirt, kateri se nahaja tik ob treh žičnicah in tik ob progi namenjeni za tek na smučeh ter tako predstavlja mesto za sproščujoče počitnice. Vzdušje v hotelu je družinsko, ugodno in sproščujoče; z lastno šolo smučanja za otroke. Če pa vseeno več cenite mir in tišino, priporočamo Marktlalm – vas planinskih koč, v katerih boste sigurno našli potreben mir v zimski idili.

Turracher Höhe FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Zillertal FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Smučarska regija Fϋgen-Kaltenbach je s svojimi smučišči Hochzillertal-Hochfϋgen in Spieljoch raj za ljubitelje zimskih športov. Z več kot 530 km prog lahko vsak najde svojo stezo za uživanje. Potrebno je poudariti, da z univerzalno smučarsko karto Zillertala lahko koristite vseh 530 km smučarskih prog ter preizkusite vseh 180 novo opremljenih žičnic. Ko končate s smučanjem, lahko pričnete s sankanjem saj v celotni regiji in nedotaknjeni naravi Zillertala sankanje vedno predstavlja užitek in pustolovščino. Pričakuje vas 6 zanimivih in različnih sankališč za vaše aktivne počitnice. V sklopu gastronomske ponudbe vas pričakuje »Ski food festival« in za gurmane fingerfood festival »Snowlicius«. Zillertal to leto sigurno spada med »place to be«.

Zillertal FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Zillertal FOTO: PR/Arhiv ponudnika

St. Johann FOTO: PR/Arhiv ponudnika

St. Johann je sigurno drugačno smučišče. Družinsko, mirno in tiho. Tukaj ni adrenalina željnih smučarjev, niti agresivnih deskarjev; to je smučišče, kjer lahko svoje otroke brezskrbno prepustite v roke spretnih učiteljev smučanja. V St. Johannu je vse podrejeno družinskemu vzdušju, kar vključuje velik izbor smučarskih šol kot tudi veliko modrih in rdečih smučarskih prog. Podatek, da je na tem smučišču največje število gostinskih objektov bo zagotovo razveselilo vse tiste, ki uživajo ob dobri hrani in pijači. Tukaj zagotovo ne boste ostali lačni in žejni, vaši otroci pa bodo zagotovo osvojili veliko smučarskih veščin.

St. Johann FOTO: PR/Arhiv ponudnika