Odkup stanovanj za gradnjo onkologije: zakaj se kopja lomijo na hrbtih bolnikov?

Kemoterapija kar na hodnikih, stari in pokvarjeni obsevalniki ter smrad po fekalijah? Žaljivo in sramotno, to so – že za zdravega človeka nevredne razmere, razočaranja niso skrivali bolniki in zdravniki, po tem, ko so sinoči slišali izpovedi onkoloških bolnikov iz Maribora. Ana Žličar , predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije, poudarja: " Noben bolnik si tega ne zasluži, to je nedostojno! In tudi reševanje na način, da nekomu drugemu povzročiš nerešljive dodatne probleme – to ni reševanje!" Bojana Beovič , predsednica Zdravniške zbornice, svari: " In če to zdravljenje poteka praktično na gradbišču, pomeni to velik rizik za okužbe in zaplete." Matej Pečovnik , predsednik združenja Onkoman pravi: "Mi vse, ki imajo škarje in platno, pozivamo, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bo stvar čimprej rešena, ker tole res traja predolgo. "

Kje se zatika in kdo je kriv? Na ministrstvu za zdravje so s prstom pokazali na lastnike stanovanj, ki bi jih – zaradi širitve UKC Maribor – morali porušiti. Stanovanja naj bi bili pripravljeni prodati – a ne za takšno ceno. Pripravili smo tri cenitve, odgovarjajo na Uradu za investicije v zdravstvo in lastnikom posredovali ponudbe – to pa je bil izplen. Tomaž Pliberšek, direktor Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, pojasnjuje, od 14. lastnikov teh stanovanj se jih je pet odločilo, da pristanejo, enkrat je zavrnjeno, ostali pa so še neopredeljeni.

In čeprav so Urad tudi v UKC Maribor pozvali, naj zavoljo bolnikov stanovanja odkupijo po ceni, ki jo pričakujejo lastniki. Zahtevali naj ne bi veliko več od ponujenega, šlo naj bi za zneske, primerljive s tržnimi cenami v Mariboru. Na uradu odgovarjajo, da aktivnosti nadaljujejo tudi s pomočjo pravnih strokovnjakov in lokalne oblasti. A stanovalcem so že zdaj ponudili maksimum, ki ga dovoljuje zakonodaja. Javnost se sprašuje – imamo denar za najemanje pravnih strokovnjakov, nimamo za to, da bi dali tem ljudem, kar zahtevajo. Kaj jih omejuje? Pliberšek odgovarja: "Glejte, jaz se strinjam, a vedeti je treba, da gre za tako poglobljene vsebine, kjer je dobro imeti strokovnjake, ki so področno usmerjeni. Ponujena cena je približno takšna cena, kot je tržna cena podobnega objekta v bližnjem območju, dodano je 36 %, kar lahko mi prispevamo pri odkupu."

To ni več naloga samo za Urad za investicije v zdravstvu, na nogah bi moral biti celotni politični vrh – zaključijo naši sogovorniki.