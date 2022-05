Odlagališče na Vrbini: zavrnili zahtevo za revizijo

"Naročnik je postopek zaključil brez oddaje naročila, saj je prejel le ponudbo vlagatelja Riko, ki jo je zavrnil kot nedopustno, ker je presegala zagotovljena sredstva in ker naj vlagatelj ne bi sprejel roka izvedbe javnega naročila," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali pri revizijski komisiji.

Ponudba konzorcija Riko, Kolektor CPG in CGP za izvedbo projekta je znašala 148,3 milijona evrov brez DDV, kar je močno presegalo ocenjeno vrednost naročila, ki je bila pri 43,4 milijona evrov brez DDV. Prav tako je ponudnik po navedbah Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) v prilogi ocenil, da bi gradnja NSRAO glede na izkušnje ter preračun norm in zahtevnih delovnih korakov doseganja kakovosti gradnje in varnosti izvedbe del potekala približno leto dlje, torej namesto 900 dni okrog tri leta in pol.