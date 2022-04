Odlagališče radioaktivnih odpadkov v Krškem – še en preplačan infrastrukturni projekt?

Mestni svetniki so po poročanju 24UR dobili le skopa pojasnila. Lokalna skupnost in država se sicer strinjata, da je treba skladišče zgraditi čimprej – nuklearka namreč nanj čaka že 40 let – nihče pa si ne želi, da bi bil projekt preplačan. Razen splošnih zagotovil, da bo država poskrbela za čim hitrejšo izpeljavo projekta in čim nižjo ceno, svetniki niso izvedeli nič bistveno novega.

Mestni svetniki do vsega povedanega ne gojijo previsokih pričakovanj. V preteklih desetletjih so namreč slišali veliko več obljub kot pa brnenja gradbenih strojev.

Odlagališče, ki ga namerava Slovenija zgraditi v Vrbini v Krškem, je po oceni stroke in politike eden od pogojev za podaljšanje delovanja Nuklearne elektrarne Krške in gradnjo njenega drugega bloka, a se njegova gradnja vse bolj odmika.

Na razpisu za izvedbo projekta je na koncu v igri ostal konzorcij Riko, Kolektor CPG in CGP, vendar je njegova ponudba s 148,3 milijona evrov brez DDV močno presegala ocenjeno vrednost naročila, ki je bila pri 43,4 milijona evrov brez DDV. Iz tega razloga je prejšnji direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) Sandi Viršek tik ob izteku mandata sprejel odločitev, da naročila ne odda.

Petra Grajžl, ki je vodenje ARAO prevzela 29. marca, se je odločila Virškov sklep razveljaviti in na novo preveriti prejete ponudbe, kar pa je med drugim razburilo nekatere krške občinske svetnike, ki nasprotujejo gradnji odlagališča po ponujeni ceni.

Minister za okolje in prostor Vizjak je na seji pojasnil, da se je Grajžlova za preklic sklepa odločila, da dobi čas in preuči odločitve predhodnika, sam preklic pa še ne napoveduje, kakšna bo njena odločitev. Sam je prepričan, da bo razpis ponovljen, in da je treba narediti novelacijo investicijskega programa projekta, kar po njegovih informacijah že poteka.

Zagotovil je, da bodo naredili vse, da bo skladišče narejeno čim prej in po dostopni ceni, a hkrati je po njegovi oceni tudi že jasno, da to ne bo do leta 2025, ko bi moralo prevzeti prve odpadke. Gradnja tovrstnega objekta namreč traja od tri do štiri leta, je dejal. Krivec, da je prišlo do zamude, je po njegovi oceni prejšnji direktor ARAO, ki se mu, kot je dejal, tudi zato ni odločil podaljšati mandata.