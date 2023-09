Odleteli tudi po onemoglega psa, ki ga je očitno nekaj pičilo

V zadnjih 24 urah se je v gorah zgodilo šest nesreč, kjer je bila zaradi zahtevnosti terena ali nujnosti reševanja potrebna helikopterska pomoč. Tri od šestih reševanj so se odvila na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica, preostala na območju PU Kranj. Reševali so jadralna padalca, izgubljene, poškodovane in obnemogle pohodnike, plezalko, ki jo je ugriznila kača, in psa.

Štiri reševanja so bila opravljena v soboto in dve še danes zgodaj zjutraj. Letalska policijska enota je z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) za reševanje v gorah včeraj najprej reševala 40-letnega jadralnega padalca iz Slovenije, ki se je v tandemu zaradi vetra v zraku s 38-letno potnico, državljanko Poljske, ponesrečil na območju Rombona. Po prvih podatkih ne gre za hujše poškodbe. Pozneje je helikopterska ekipa na območju Kriških podov rešila psa, ki je onemogel. Okoliščine kažejo na možen pik neznane živali, so sporočili z novogoriške policijske uprave, kjer držijo pesti, da bo s kužkom vse v redu. Nadaljujejo, da sta nato sredi popoldneva dva neinformirana slovenska pohodnika na Komni zgrešila smer in se izgubila. Oba sta bila nepoškodovana prepeljana v Bohinj in predana gorskim reševalcem. V soboto zvečer pa je pri slapu Kozjak v steni "Pod Kopitcem" 45-letno plezalko iz Avstrije med plezanjem ugriznila kača. Odpeljana je bila v zdravstveno ustanovo. Reševanje na Jezerskem FOTO: Policija Že ponoči pa je steklo tudi reševanje na Jezerskem. Med tremi pohodniki si je eden na vrhu Male Babe poškodoval nogo. Jezerjanski gorski reševalci so dva nepoškodovana pohodnika peš pospremili v dolino, po poškodovanega pa je zgodaj zjutraj poletel policijski helikopter z dežurno reševalno ekipo, ki je njega in reševalce prepeljal v dolino. Še en pohodnik je tudi že danes onemogel na območju Staničevega doma pod Triglavom. S helikopterjem je bil prepeljan v dolino, policisti končujejo naštevanje.