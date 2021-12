Odlična izbira za darila – košara domačih dobrot

Za vaše najpomembnejše in nepozabne trenutke, je skupina Celjske mesnine pripravila katalog poslovnih in osebnih daril z značajem, v katerem so združili najžlahtnejše penine, tradicionalne štajerske in kraške mesnine. Privoščite sebi, svojim družinskim članom, prijateljem in poslovnim partnerjem le najboljše za najlepše trenutke.

Veseli december je čas druženja ob okusnih prazničnih dobrotah. Vsak si želi svoje goste in najbližje razvajati z najboljšim. Pri tem so pomembni predvsem okusi, ki pa so seveda odvisni od kakovosti sestavin. Pri izbiri bodite zato pozorni, da kupujete izdelke zaupanja vrednih proizvajalcev, ki slovijo pa najvišji kakovosti. To je še bolj pomembno pri nakupu mesnin, saj smo Slovenci veliki ljubitelji mesnih dobrot, med katerimi izstopajo predvsem kraški pršut, suha domača salama, savinjski želodec in še bi se kaj našlo.

Ko boste izbirali domače mesnine, bodisi za darila bodisi za pogostitev, pa nikar ne posegajte po najcenejših izdelkih, saj so ti lahko slabše kakovosti, so premalo sušeni ter bistveno manj kontrolirani, kar pa se opazi tudi pri okusu. Na srečo vedno več trgovcev podpira lokalne proizvajalce in predelovalce, katerih izdelki in pridelki imajo veliko prednosti – tako z vidika hranilne vrednosti kot širše. In če se vrnemo k pršutu, Slovenci z razlogom prisegamo na pravi kraški pršut. Tega se še kako zavedajo v Pršutarni Lokev na Krasu , imenovani tudi Pršutarna Lokev s'krasa , ki je pravzaprav najstarejša pršutarna na slovenskem Krasu.

Domače kraške mesnine niso le odlična izbira za pogostitev, pač pa jih lahko podarimo tudi v imenu dobrih decembrskih mož. Ne samo otroci, tudi odrasli smo vedno veseli kakšnega poklona. Zakaj ne bi najbližjim namesto kap, šalov in rokavic za spremembo podarili nekaj resnično posebnega?! Košarice ali gajbice domačih dobrot bo vsakdo vesel. Lahko dodate tudi osebno noto in darilno embalažo izdelate sami. Priložite lahko še kakšen slovenski izdelek, bodisi sir, med ali steklenico vina oziroma žganja. Konec koncev boste zagotovo navdušili tudi z domačimi piškoti, ki jih boste spekli sami.

Kraški pršut -najprestižnejši izdelek z okusom tradicije

Kraške mesne specialitete na tem skopo poraščenem svetu v začetku novembra po tradicionalnih metodah pripravljajo že stoletja. Ker se je tradicija prenašala iz roda v rod, še dandanes kraške mesnine v Pršutarni Lokev s'krasa pripravljajo po recepturah iz tistih časov. Kraški pršut, mesni izdelek z zaščiteno geografko označbo, zato uvrščamo med najprestižnejše slovenske izdelke, znan pa je po visoki hranilni vrednosti, saj je izjemno bogat z beljakovinami. Odlikuje ga nežna aroma in intenzivna rubinasta barva.

V Pršutarni Lokev s'krasa torej ohranjajo tradicijo z naravnimi načini predelave kraških mesnin. Njihovi izdelki – poleg pršuta imajo v ponudbi tudi pancete, zašinke in druge kraške dobrote – ne vsebujejo umetnih dodatkov, soljeni pa so izključno z morsko soljo Piranskih solin. Če torej želite vaše bližnje med prazniki v imenu dobrih decembrskih mož razveseliti z zares izvirnim in okusnim darilom, so pršut in druge dobrote iz Pršutarne Lokev s'krasa idealna izbira. Kot rečeno pa boste z njimi navdušili tudi goste na prazničnih pogostitvah. Zraven se prileže sveže pečen domač kruh, rezina izbranega sira in olive ali češnjev paradižnik, po želji postrezite še s kakšnim doma pripravljenim namazom. K pršutu pa še kako prija kozarec dobrega vina, še posebej terana. Če boste pripravljali konkretno večerjo, pa se lahko odločite za pravo mediteransko pojedino. Nikakor ne boste zgrešili na primer s testeninami po kraško. Čeprav na prvi pogled preprosta in ne ravno praznična jed bo zagotovo navdušila slehernega gosta. Le kdo ne obožuje testenin?! Sicer pa – kaj pravite na svinjsko ribico v omaki iz terana in pršuta?

In ne pozabite! Vsak trenutek je lahko nov začetek, a so vseeno trenutki ob dobrotah z'dežele in pršutarne Lokev s'krasa, ko tiho zapremo oči in si zaželimo, da ne minejo …





Naročnik oglasa so Celjske mesnine.