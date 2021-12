Odlična predjed za božično večerjo, ki jo morate preizkusiti

Šunke AVE se predstavljajo s svojo široko paleto okusov. Lahko izbiramo med kar petimi različnimi, ki nas bodo ponesli od Mediterana pa do Panonije. Prepuste se užitkom Šunke dimljena, Šunke mediteran, Šunke z ocvirki, Šunke rustika in Šunke panonija.

Letos bo glavna zvezda predjedi šunka. Pri AVE so nedavno predstavili premium šunke, ki bodo za uverturo nežno popeljale naše brbončice na kulinarično popotovanje. Razvijalci novih okusov so pri razvoju premium šunk upoštevali vse detajle v procesu izdelave. Meso je izključno slovenskega porekla. Še korak dlje – živali so hranjene samo s slovenskimi žiti. V postopku obdelave mesa so uporabljeni samo celi kosi mesa, kar poskrbi za ohranjanje kakovosti in pristen okus.

Šunka dimljena je rahlo prekajena z dimom bukovega lesa. Njen okus nam pričara prijetne spomine na dom. Za vse ljubitelje morja in vonja po poletnih začimbah, bo najprimernejša Šunka mediteran. Brbončice bo pobožala z nežnim rožmarinom. Šunka z ocvirki poskrbi za harmonijo med hrustljavimi ocvirki in slastnim mesnim okusom. Šunka panonija je najbolj primerna za ljubitelje prekajenega. Preplet tega s sočasnim kuhanjem, daje šunki močen karakter in svežino. Šunka rustika pa poskrbi za pridih tradicije.

Slastna predjed

Predjed pripravite iz petih različnih okusov šunk, sirov, vložene in sveže zelenjave ter grisinov ali kruha. Lepota te predjedi je, da zanjo ne potrebujete recepta, ampak le nekaj domišljije. Ker na praznični večerji ne sme manjkati pestrosti, postrezite vseh pet okusov AVE šunk. Glede na zgornji opis okusov šunk prilagajate izbiro sirov – od kremnih pa do takih z močnim karakterjem. Za pridih svežine dodajte tudi nekaj vložene paprike in kumaric ter svežo zelenjavo. Vse skupaj pa naj spremlja svež kruh ali grisini. To enostavno, a okusno predjed postrezite na večji krožnik ali leseno desko.

Poskrbite, da bo božična večerja okronala ta magični praznični čas. To naredite tako, da v miru razmislite, s kakšnimi dobrotami boste presenetili svoje najbližje – pri tem pa vam ni potrebno skrbeti za predjed, saj bodo zanjo poskrbele AVE premium šunke.

Naročnik oglasa je Panvita.