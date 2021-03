Odlične novice: Zbrali vsa sredstva za nakup naprave za celično zdravljenje

"Dan D za CAR-T. Prišli smo do cilja," so sporočili iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Zbrali so namreč vsa sredstva za napredno terapijo CAR-T, ki predstavlja zadnjo možnost za bolnike, ki se jim rak ponavlja in pri katerih so že izčrpali obstoječe oblike zdravljenja.

icon-expand Tehnologija CAR-T FOTO: Kanal A V okviru akcije, ki je ljudi spomnila, da obstajajo tudi druge bolezni, ki jih je covid-19 v preteklem letu zelo zasenčil, so zbrali vseh potrebnih 613 tisoč evrov. V Sloveniji smo tako znova dokazali, da znamo stopiti skupaj. Tokrat so se zbiranju pridružili tudi zdravstveni delavci, zaposleni v urgentnem kirurškem bloku ljubljanskega kliničnega centra. Zelo posebno in srčno kampanjo, ki je tako čvrsto povezala stroko, donatorje, pristojne ustanove, člane Združenja L&L in s pomočjo medijev celotno slovensko javnost, ter predvideno časovnico pridobitve naprave in vzpostavitve celične terapije CAR-T za najtežje bolnike s krvnimi raki bosta jutri podrobneje predstavila Samo Zver, predstojnik Kliničnega oddelka UKC Ljubljana, in Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. PREBERI ŠE Za nakup naprave za celično zdravljenje manjka le še okoli 40 tisoč evrov Že v torek, ko je za nakup naprave za celično zdravljenje manjkalo še okoli 40 tisoč evrov, je Zver, ki je tudi začetnik projekta, dejal, da je bil odziv izjemen. Dodal je, da bo, tudi če bi zbrali več denarja od potrebnih 613 evrov, "vsak dodaten evro samo še bolj približal čas, ko bomo zdravljenje začeli izvajati pri nas". "Če bo ostal kakšen evro, mi lahko verjamete, da bo šel v namene celičnega zdravljenja CAR-T in nikamor drugam,"je še dodal. Kot že omenjeno, pa bosta z Modičevo vse informacije predstavila na jutrišnji konferenci, ki se bo začela ob 10. uri. icon-expand