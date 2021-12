Mladi naravoslovci na mednarodni olimpijadi pobrali šest odličij

Na Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi so slovenski mladi naravoslovci dosegli izjemen uspeh. Osvojili so tri srebrna in tri bronasta odličja. Na tekmovanju, ki je potekalo v hibridni obliki, je sicer sodelovalo več kot 300 mladih iz 59 držav z vsega sveta.

Slovenske barve so na 18. Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi (IJSO) zastopali Martin Alojz Flisar (OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja), Aljaž Erman (OŠ Križe) in Tomaž Holc (OŠ Breg, Ptuj), ki so osvojili srebrna odličja ter Enej Jauk (OŠ Miška Kranjca Ljubljana), Aleksander Kosanović (OŠ Rodica) in Žan Arsov (OŠ Brezovica pri Ljubljani), ki so osvojili bronasta odličja. Martin Alojz je v tem šolskem letu še devetošolec, medtem ko so ostali zdaj že dijaki 1. letnikov gimnazij.

icon-expand Mladi naravoslovci so tekmovali na daljavo v Plemljevi vili na Bledu. FOTO: Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Naravoslovna olimpijada je med 12. in 21. decembrom potekala v hibridni obliki, slovenska ekipa šestih članov pa je na daljavo tekmovala v Plemljevi vili na Bledu, kjer so med olimpijado tudi bivali. Tekmovali so ekipno in v posamični konkurenci. Mladi naravoslovci so se merili v iskanju rešitev interdisciplinarnih nalog s področja biologije, kemije in fizike. Vse znanstvene vede so bile na tekmovanju zastopane približno enako. Slovenski olimpijci so v torek in četrtek kot posamezniki po tri ure reševali teoretične naloge, v soboto pa so se razdelili v dve skupini in opravili še ekipni praktični eksperimentalni del, ki so ga prav tako reševali tri ure.

icon-expand Mladi naravoslovci so pobrali tri srebrne in tri bronaste medalje. FOTO: ZOTKS