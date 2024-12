Odlični nasveti, kako lahko med prazniki na prvo mesto postavite zdravje in prehranske navade

Herbalife kot vodilno podjetje za prehrano in dobro počutje vam želi zagotoviti, da lahko z nekaj premišljenimi odločitvami uživate v prazničnem času, ob tem pa zvesto sledite svojim ciljem glede zdravja in dobrega počutja. Ta letni čas je lahko odličen čas za ponovno vzpostavitev zdravih navad, tako začnete novo leto pripravljeni na to, da se ciljev lotite z novim zagonom in da boste osvojili nove cilje.

2. Božične dobrote si privoščite premišljeno: naj jih bo malo, a naj bodo dobre : Ni nujno, da se povsem odrečete svojim najljubšim prazničnim sladicam in posebnim dobrotam. Pomembno pa je, da jih uživate zmerno. Vzemite si čas in resnično uživajte v teh prijetnih jedeh, da vas bodo zares osrečile. Osredotočite se na kakovost, ne na količino, da boste v prazničnem času uživali brez pretiravanja. Ne dovolite, da bi en nezdrav obrok ali priboljšek izničil vašo rutino z uravnoteženo prehrano!

1. Praznično mizo obogatite z zdravimi alternativami: Ni nujno, da je striktno eno ali drugo. Uporabljajte tako tradicionalne praznične recepte kot bolj zdrave možnosti. Izberite puste beljakovine, kot so puran, ribe ali jedi rastlinskega izvora, na primer fižol. Na krožnik si naložite zelenjavo, za škrobnate priloge pa izberite polnovredne sestavine, na primer rjavi riž. Na mizi naj bodo še pisano sadje in zelenjavni prigrizki.

4. Za novo leto si postavite dosegljive cilje : Namesto ekstremnih zaobljub se raje osredotočite na uravnotežene, trajnostne navade. S prehranskimi dopolnili Herbalife lahko zapolnite morebitne prehranske vrzeli in podprete svoje splošno dobro počutje. Vendar so prehranska dopolnila le del celotne prehrane, ko poskušate doseči cilje dobrega počutja, pri tem so vam lahko v dragoceno pomoč Herbalife Člani, saj vam zagotavljajo osebno svetovanje in aktivnosti skupnosti, kot so fit kampi in prehranski klubi, ki omogočajo stalno podporo.

3. Prednost naj ima uravnotežena prehrana : Da se boste zares dobro počutili, je ključno, da tudi v prazničnem času ohranjate uravnoteženo prehrano. V obroke vključite veliko beljakovin , vlaknin in zdravih maščob , da boste ohranili stabilno energijo in obvladovali lakoto. Tako boste lahko uživali v prazničnem času, ne da bi pretiravali, hkrati pa boste v tem živahnem času poskrbeli za splošno dobro počutje.

5. Tudi med prazniki skrbite za hidracijo: Poskrbite, da boste čez dan spili veliko vode. V prazničnem času se pogosto spije več nezdravih pijač. Če si torej privoščite kaj dobrega, alkohol ali sladke praznične pijače raje prihranite za zares posebne priložnosti. Pripravite lahko tudi osvežilne zdrave napitke, kot je gazirana voda z dodatkom agrumov ali voda z dodatki brez kalorij.

6. Ostanite v gibanju: V prazničnem času se zlahka opustijo običajne rutine prehranjevanja in vadbe. Vi pa še kar vztrajno preštevajte korake, saj so sprehodi s prijatelji in družino ne le odlična vadba, ampak tudi krasna priložnost za druženje in dobro počutje.

Dietetičarka - nutricionistka Florencia Braga, višja direktorica, pristojna za znanstvene zadeve v regiji EMEA, pri Herbalifu pravi: "Z nekaj načrtovanja lahko uživate v prazničnih dneh in hkrati sledite ciljem za dobro zdravje. Pri tem imajo lahko prehranska dopolnila, kot so vitamini, minerali, beljakovinski napitki in napitki kot nadomestni obroki, pomembno vlogo, saj dopolnjujejo prehrano in druge potrebe iz vsakdanjega življenja. Ključna sta ravnovesje in to, da izberete tisto, kar vam najbolj ustreza – še vedno lahko uživamo v praznikih in se hkrati pripravimo na zdrav in uspešen začetek novega leta."

Več o Herbalifovem pristopu k prehrani si lahko preberete TUKAJ.





Naročnik oglasne vsebine je Herbalife.