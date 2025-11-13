Svetli način
Slovenija

Odločanje o Patriji po volitvah

Ljubljana, 13. 11. 2025 15.05 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P. , M.V.
Po naših informacijah je vlada na zaprti seji odločala o nadaljnjih korakih projekta oklepnikov 8X8. Obrambno ministrstvo mora projekt dopolniti s protidronsko zaščito, končno odločitev pa so, kot smo izvedeli, prestavili za po volitvah.

Na zaprti seji vlade so po naših informacijah odločili, da bo ministrstvo za obrambo dopolnilo projekt s protidronsko zaščito in vladi poročalo čez šest mesecev. S tem so končno odločitev prestavili za po volitvah. 

Oklepnik Boxer
Oklepnik Boxer FOTO: Shutterstock

Spomnimo, za nakup 45 vozil boxer 8x8 se je odločila prejšnja vlada, ko je obrambni resor vodil Matej Tonin. Za ta namen je konec leta 2021 ratificirala sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR). Sporazum je nato sklenil odbor za zunanjo politiko, vrednost nakupa pa je bila takrat ocenjena na 412 milijonov evrov.

2. februarja 2022 je državni zbor sprejel Zakon o ratifikaciji omenjenega sporazuma o upravljanju programa Boxer.

Aktualna vlada se je medtem že pred nastopom mandata zavezala, da bo iz programa Boxer izstopila ter ta sklep sprejela 15. septembra 2022, ko se je seznanila z revizijskim poročilom o smotrnosti nabave. Ocenili so namreč, da bodo stroški ob odstopu od pogodbe precej manjši od pričakovanih – namesto 70 milijonov evrov, "zgolj" 4,15 milijona.

Vlada je nato izvršila nov izračun in sprejela dopolnila Načrta razvojnih programov (NRP) 2023-2026. Namesto 412 milijonov vrednega nakupa boxerjev, so v NRP uvrstili nov projekt, ki predvideva nakup 106 bojnih kolesnih vozil 8x8 z izhodiščno ceno 695,2 milijona evrov z DDV. S tem naj bi, po izračunih vlade, prihranili 498 milijonov evrov, oz. približno 3,5 milijona na vozilo, če bi se odločili za nakup finskih patrij.

Odločitev o dopolnitvi projekta s protidronsko zaščito prihaja v soju spremenjenih razmer na sodobnih bojiščih, kjer droni prevzemajo pobudo in predstavljajo hudo nevarnost za oklepna vozila. Na izkušnjah, ki izhajajo iz ukrajinskega konflikta, bodo oklepnike opremili s protizračnim sistemom za boj proti dronom. V Sloveniji tovrstne sisteme sicer izdeluje Valhalla Turrets, na mednarodnem trgu pa se uveljavlja Rheinmetallov Skyranger 30. Zaenkrat ni znano, ali na vladi razmišljajo o katerem izmed omenjenih sistemov za vojskovanje proti dronom. 

SDS_je_poden
13. 11. 2025 16.28
Samo tole pa je sramota. Najprej odpovejo Boxerje, potem pa 4 leta ne naredijo nič. Vojska mora biti opremljena!
ODGOVORI
0 0
Ici
13. 11. 2025 16.28
+1
Kadar z zadevo Patria upravlja leva politična opcija je s tem zavoženim projektom vse v najlepšem redu. Če pa se s Patrio ukvarjajo desni, je to največji kriminal stoletja. Zanimivo, a ne, da je v Sloveniji tudi vrednost vojaškega železja odvisna od političnega pola. Grozno, v kakšni državi živimo.
ODGOVORI
1 0
anatomija
13. 11. 2025 16.21
+0
Potrebno je pomagati Ukrajini in tako v realnih razmerah preskusiti nove vojaške zadeve. In pridobiti tudi drone znanje za njih iz Ukrajine , ki je vodilna v razvoju . To je tudi najceneje . Ukrajina ravnokar razvija protidronski ščit , ki ga bo hitro preskusila v vojni in tudi popravila napake in ga nadalje razvijala . Podporniki pa bodo imeli prednost pri nakupu sistema in sodelovanju pri razvoju
ODGOVORI
2 2
Pamir
13. 11. 2025 16.26
+2
Pravljice, prodaj kar imaš če imaš, nesi denar in na fronto v Donbas.
ODGOVORI
2 0
Z O V
13. 11. 2025 16.28
+1
Ruski droni dobro napredujejo 👏👏👏
ODGOVORI
1 0
DJ-Pero
13. 11. 2025 16.09
+3
Bo morda še "naša" Tinca dala kakšen predlog kakšen nakup bi bil najbolj racionalen. Ona se spozna na nutrije, patrije ...
ODGOVORI
6 3
Bolfenk2
13. 11. 2025 16.09
+0
Za rakete za oskrbo zločinskega režima v Ukraini pa so se kar odločili za zaprtimi vrati na da bi vprašali narod kaj si misli o tem.
ODGOVORI
3 3
Rudar
13. 11. 2025 16.23
-1
Mi slovenski narod se strinjamo.
ODGOVORI
0 1
JApajaDAja
13. 11. 2025 16.24
+1
von der ursula pravi, da je v eu dovolj denarja za finaciranje zelenskega še za 2 leti.....
ODGOVORI
1 0
Z O V
13. 11. 2025 16.30
Čez 2 leti bo jok in stok...
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
13. 11. 2025 16.05
+3
Nujno....samo oni tip,ki je Janši nosil podkupnine sedaj sedi v avstrijskem zaporu in bo potreben kdo drug.
ODGOVORI
5 2
DJ-Pero
13. 11. 2025 16.02
+1
"...končno odločitev pa so, kot smo izvedeli, prestavili za po volitvah." Seveda,seveda! Zdaj ni čas za "občutljive" tematike. Zdaj je čas za bombončke deliti... Bolano!
ODGOVORI
7 6
Samo navijač
13. 11. 2025 15.55
+4
Pamet si raje kupite. Prekupčevalce z orožjem pa pozapret.
ODGOVORI
5 1
JApajaDAja
13. 11. 2025 15.47
+5
o orožju po volitvah, ker glavni vladni lukec je po novem zopet proti orožju ?
ODGOVORI
6 1
Spijuniro Golubiro
13. 11. 2025 15.46
+1
Dejmo jih podarit. Sej ne sam drago plačan plehovje.
ODGOVORI
2 1
proofreader
13. 11. 2025 15.45
+8
Golobovi znajo rušiti in zadolževati. Da bi kaj koristnega naredili pa ne znajo.
ODGOVORI
11 3
Acotova božičnica
13. 11. 2025 15.42
+10
Po volitvah.Gospod Zdolšek je lepo povedal ,da je Robi pošten.
ODGOVORI
11 1
borjac
13. 11. 2025 15.39
-2
Če bo zmagal Janša , si bo SDS in on osebno malo zboljšali finančno stanje , Patria stare stranke , se še spomnite " ob naročilu smo upoštevali uzance z Balkana ".......izjava na sodišču , predstavnikov Patrie , ob zasliševanju na Finskem sodišču ob opisovanju korupcije z Janšo .....
ODGOVORI
5 7
Mikl
13. 11. 2025 15.43
+3
A ti kdaj prebereš za sabo to kar napišeš ?
ODGOVORI
7 4
Pa kaj
13. 11. 2025 15.33
-3
Priporočam Rotis in jj v sodelovanju.. To bi zihr lahko speljali..
ODGOVORI
2 5
myomy
13. 11. 2025 15.31
-2
Efikasna proti dronska zaščita ne obstaja. Vsaj zaenkrat ne.
ODGOVORI
3 5
Delavec_Slo
13. 11. 2025 15.29
+6
Po volitvah, golob ne bo nič razmišljal, ker ga v vladi ne bo!
ODGOVORI
13 7
nikolinormalen
13. 11. 2025 16.15
Tako, ja! Povej ti njemu! 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
natas999
13. 11. 2025 15.27
+7
sej ste za hece a ne
ODGOVORI
8 1
Primož Rus
13. 11. 2025 15.26
+4
A bo še en referendum tko kot za evtanazijo al kaj.......bedasto do amena.....SAMO ZAPRAVLJANJE NAŠIH PLAČ
ODGOVORI
7 3
Perovskia
13. 11. 2025 15.39
+2
Ti iz JU ne zapravljas nic. Ko ustanes pa začnes delat strošek državi
ODGOVORI
3 1
jank
13. 11. 2025 15.26
+5
Povsem pravilno!
ODGOVORI
6 1
JP2022
13. 11. 2025 15.45
+0
zakaj že?
ODGOVORI
1 1
setisfekšn
13. 11. 2025 15.23
+7
Pa kaj ste nori kakšne patrije???slovenska vojska rabi milion poceni dronov in izurjene operaterje za njih!!to bi bila najučinkovitejša vojska z malo številno vojsko!!a ne znate spremljat ukrajino in rusijo to je moderna vojska!poceni in učinkovita!kaj je z vami narobe???
ODGOVORI
10 3
