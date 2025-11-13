Odločanje o Patriji po volitvah

Na zaprti seji vlade so po naših informacijah odločili, da bo ministrstvo za obrambo dopolnilo projekt s protidronsko zaščito in vladi poročalo čez šest mesecev. S tem so končno odločitev prestavili za po volitvah.

Spomnimo, za nakup 45 vozil boxer 8x8 se je odločila prejšnja vlada, ko je obrambni resor vodil Matej Tonin . Za ta namen je konec leta 2021 ratificirala sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR). Sporazum je nato sklenil odbor za zunanjo politiko, vrednost nakupa pa je bila takrat ocenjena na 412 milijonov evrov.

Aktualna vlada se je medtem že pred nastopom mandata zavezala, da bo iz programa Boxer izstopila ter ta sklep sprejela 15. septembra 2022, ko se je seznanila z revizijskim poročilom o smotrnosti nabave. Ocenili so namreč, da bodo stroški ob odstopu od pogodbe precej manjši od pričakovanih – namesto 70 milijonov evrov, "zgolj" 4,15 milijona.

Vlada je nato izvršila nov izračun in sprejela dopolnila Načrta razvojnih programov (NRP) 2023-2026. Namesto 412 milijonov vrednega nakupa boxerjev, so v NRP uvrstili nov projekt, ki predvideva nakup 106 bojnih kolesnih vozil 8x8 z izhodiščno ceno 695,2 milijona evrov z DDV. S tem naj bi, po izračunih vlade, prihranili 498 milijonov evrov, oz. približno 3,5 milijona na vozilo, če bi se odločili za nakup finskih patrij.

Odločitev o dopolnitvi projekta s protidronsko zaščito prihaja v soju spremenjenih razmer na sodobnih bojiščih, kjer droni prevzemajo pobudo in predstavljajo hudo nevarnost za oklepna vozila. Na izkušnjah, ki izhajajo iz ukrajinskega konflikta, bodo oklepnike opremili s protizračnim sistemom za boj proti dronom. V Sloveniji tovrstne sisteme sicer izdeluje Valhalla Turrets, na mednarodnem trgu pa se uveljavlja Rheinmetallov Skyranger 30. Zaenkrat ni znano, ali na vladi razmišljajo o katerem izmed omenjenih sistemov za vojskovanje proti dronom.