Odločen ne gradbenim lobijem in podpora družbi 2TDK ob razveljavljenem razpisu

"Jabolko spora" pri razveljavljenem razpisu, zid v Pesnici, naj bi v višino meril osem metrov, a kako visok v resnici je, realno stanje ne razkriva, saj ga prerašča rastlinje – viden je le meter zidu. Aleksander Schara , direktor Granola iz konzorcija MarkoMarka, trdi, da so strani občine imeli potrjene reference, in dodaja, da je zdaj na njih, da jo z dokaznim bremenom spodbijajo.

Navedbam pritrjujejo tudi gradbeni dnevniki, a uprava 2TDK vseeno sumi, da je referenca potrjena. Za preverjanje so najeli podjetje Elea, kjer so zapisali: "Vezano na referenčne zahteve družbe 2TDK za izvedbo projekta Glinščica smo pri pregledu referenc ponudnika ugotovili, da le te ne ustrezajo zahtevam iz razpisa." Zorko, predsednik uprave 2TDK, pravi, da je v njihovem interesu dobiti najcenejšo in čim bolj kvalitetno ponudbo, kar pričakuje tudi javnost. "Žal se je v tem primeru pokazalo, da tisti, ki je bil najcenejši, ni bil najboljši, ker je ponaredil referenco," pove Zorko.

Na občini Pesnica, kjer so se pod referenco podpisali, so pisno odgovorili, da je bil zid postavljen v času prejšnjega župana. "Izhajajoč iz razpoložljive dokumentacije smo izdali omenjeni dokument v dobri veri, da ustreza razpoložljivim podatkom," so zapisali. Schara ob tem poudarja: "Z naše strani ni nič spornega." A jasno je že, da bo razpis stekel znova, če ne bo pritožb, že po osmih dneh. V podjetju Markomark Nival so še vedno prepričani, da bodo dobili posel – v nasprotnem primeru se bodo pritožili na Državno revizijsko komisijo.

Cene ponudb brez DDV: 7.962.694 evrov - ponudba podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel 13.496.425 evrov - ponudba podjetij Kolektor, Riko in Pomgrad 14.348.298 evrov - ponudba podjetja Godina Investicijska vrednost projekta: devet milijonov in pol

Ministrica Bratuškova, ki je po razveljavitvi razpisa dejala, da ne bo dovolila, da gradbinci izigravajo sistem, je kot gostja prišla tudi v oddajo 24UR Zvečer. Pa ni tako pravzaprav zmagal Stojan Petrič, ki je dosegel, da je bil najcenejši ponudnik izločen, Kolektor pa še vedno ostaja v igri? Bratuškova odgovarja, da seveda vsa slovenska podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, ostajajo v igri za razpis, bodo pa njihove ponudbe morale biti skladne z investicijskim programom. Ponovno je poudarila, da na podlagi dejstev, s katerimi je seznanjena, odločitev 2TDK odločno podpira. "2TDK razpolaga z mnenjem nadzornika tega projekta, ki je jasno zapisal, da je ta zid dolg 79 metrov in visok med 5,45 in 5,95 metrov. Na dveh točkah se tudi poglobi do višine do šest in sedem metrov – več kot sedem metrov ni visok nikjer," razlaga Bratuškova, in poudarja, da je enako ugotovilo tudi mednarodno podjetje, ne le nadzornik. "Mednarodno podjetje svojega imena nima interesa zastaviti oziroma izgubiti na projektu, vrednem približno deset milijonov evrov," še dodaja.

Ker Schara, direktor Garnola, zatrjuje, da se bodo pritožili na revizijsko komisijo, se postavlja vprašanje, kdo bo prevzel odgovornost, če ugodijo njihovi pritožbi. "Te ugotovitve niso ugotovitve uprave 2TDK, temveč nadzornika, ki je bedel nad izgradnjo tega zidu ter mednarodnega podjetja," je še enkrat poudarila Bratuškova, ki se ji zdi nemogoče, da bi se izkazalo, da ta dejstva ne držijo. "V tem primeru v naši državi ne bi mogel zaupati nikomur. Verjetno pa niti župan, ki se je podpisal pod dokument, ni stal na gradbišču – sploh ne ta župan, saj sem slišala, da je bilo to narejeno v prejšnjem mandatu – in z metrom preverjal, kakšna je višina zidu," pove Bratuškova, ki jo žalosti, da se je s takšnimi stvarmi sploh treba ukvarjati. V primeru, da se dokaže, da je podjetje reference ponaredilo, se ne bodo smeli prijavljati na javne razpise, kar bi bil za njih velik udarec.