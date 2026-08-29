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Slovenija

'Odločevalci, ne hlapci' ali 'orodje Izraela'?

Ljubljana, 29. 08. 2026 20.54 pred 42 minutami 1 min branja 12

Avtor:
Anže Božič
Janez Janša in Nataša Pirc Musar

Slovenski veto evropske obsodbe širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu postaja vedno bolj vroča notranjepolitična tema. Premier Janez Janša se je na omrežju X ostro odzval na zunanjepolitične kritike predsednice države Nataše Pirc Musar. "Smo odločevalci, ne hlapci," je komentiral njeno nasprotovanje slovenski blokadi v Bruslju. Nekdanji predsednik in diplomat Danilo Türk pa opozarja, da postaja slovenska zunanja politika orodje Izraela.

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KOMENTARJI12

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MasteRbee
29. 08. 2026 21.40
Ta narod zna samo na sto in en način izdelati bombo. Še dolgo ne bo drugače.
Odgovori
0 0
Delboy Trotter
29. 08. 2026 21.34
Janez Janstein.
Odgovori
+1
1 0
andro69
29. 08. 2026 21.33
Musarca si ne zasluži biti predsednica države....
Odgovori
-1
1 2
MasteRbee
29. 08. 2026 21.32
S Palestinci so imeli probleme vse sosednje države. Od daleč, zaradi lastne prosporiteta pa lahko kdo navija in hlini zraven humanost.
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-2
0 2
jutri_pa_res
29. 08. 2026 21.31
Uradno od Izraela med embargom nismo dobili ničesar. Prav tako uradno med Hrvaško vojno na Hrvaško za keš nismo prodali ničesar...dajte no razumite, takrat smo bili vsi pod embargom in vsa trgovina se je dogajala na črno za keš...In seveda, za levake je JJ vse to pospravil v žep...
Odgovori
0 0
Kostorog
29. 08. 2026 21.28
Ko vidiš njegov cinični nasmeh in ga primerjaš z benjijevim ni razlike, dve hinavski podgani ki se počutita zelo močni, saj ko bo zagustilo pa brž v brlog pod zemljo.
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+5
5 0
90dni
29. 08. 2026 21.26
Prodana duša, ki prodaja državo za svoje koristi
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+6
6 0
jutri_pa_res
29. 08. 2026 21.13
Janša je vodil slovensko osamosvojitveno vojno in nikoli ne bo pozabil Izraelu, da nam je takrat edini (skrivaj seveda) pomagal z orožjem, ko je OZN in vse evropske države proti nam (tudi Hrvaški) uvedle embargo na izdobave orožja. Tudi po koncu naše kratke vojne, ko so se s Srbi borili Hrvati, nam je Izrael veliko pomagal ob nadaljni gradnji naše obrambne moči... Od takrat so tudi Janševe veze z določenimi Izraelci. Tako da, hvala, Izrael, po potrebi se z veseljem oddolžimo...
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-13
2 15
anatomija
29. 08. 2026 21.21
Katero orožje smo dobili iz Izraela pred ali med vojno . Jaz ga nisem videl. Bile so neke posodobitve tankov po vojni in topov , ki so ubijali naše nabornike
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+5
5 0
Šani
29. 08. 2026 21.25
Opranoglavec
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+3
3 0
mr.poper
29. 08. 2026 21.28
HA ha Janez ,kakor hitro je mogel je naše orožje prodal🐕‍🦺.
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+4
4 0
Žabec
29. 08. 2026 21.37
Motiš se, ori zalaganju Slovenije z orožjem ni šlo za pomoč, ampak za trgovino z orožjem, sodelujoči pri tej trgovini pa so mastno zaslužili. Izraelci nam niso ničesar podarili, tudi prikrivanja te orožarske trgovine kot tudi predvolilno "pomoč" pa bo Janša bogato poplačal z našim davkoplačevalskim denarjem in našo svobodo.
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0 0
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