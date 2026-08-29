Slovenija
'Odločevalci, ne hlapci' ali 'orodje Izraela'?
Slovenski veto evropske obsodbe širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu postaja vedno bolj vroča notranjepolitična tema. Premier Janez Janša se je na omrežju X ostro odzval na zunanjepolitične kritike predsednice države Nataše Pirc Musar. "Smo odločevalci, ne hlapci," je komentiral njeno nasprotovanje slovenski blokadi v Bruslju. Nekdanji predsednik in diplomat Danilo Türk pa opozarja, da postaja slovenska zunanja politika orodje Izraela.
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