Slovenija

Odločilne tri sekunde, ki bi lahko preprečile tragedijo v Ljubljani

Ljubljana, 22. 05. 2026 13.07 pred 3 minutami 2 min branja 0

D.L.
Če bi se zelena luč za pešce prižgala tri sekunde prej kot za vozila, se petkova nesreča, v kateri je ugasnilo življenje dijakinje, ne bi zgodila, meni presojevalec varnosti cest Andrej Cvar. Takšna rešitev je omenjena tudi v smernicah ministrstva za infrastrukturo iz leta 2017, a je ostala v predalu. Predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba je prepričan, da gre za sistemsko pomanjkljivost, ki je del širšega problema.

Po petkovi nesreči v centru Ljubljane, ko je avtobus do smrti zbil mladoletno dijakinjo, se je oglasil tudi Andrej Cvar, presojevalec varnosti cest pri Agenciji za varnost prometa (AVP). Izpostavil je tri sekunde, ki bi po njegovem mnenju lahko preprečile tragedijo.

Današnji semaforski cikli so v večini križišč v Ljubljani, tudi v tistem, kjer se je nesreča zgodila, nastavljeni tako, da se zelena luč za vozila odpre tri sekunde pred zeleno lučjo za pešce. Cvar je prepričan, da je prav to vodilo v tragično situacijo.

Ko se je avtobusu prižgala zelena luč, je bil prehod za pešce še prazen, zato je voznik speljal in začel zavijati desno. Premaknil se je ravno toliko, da je imel dekle, ki je takrat po vseh pravilih stopilo na prehod za pešce, v mrtvem kotu, je v odprtem pismu, ki ga je objavil Dnevnik, razmišljal Cvar.

"Rešitev, ki bi to tragedijo zanesljivo preprečila, je v tem, da se pri sočasni zeleni luči da časovna prednost pešcem," je zapisal in opozoril, da je to že dolgo standard stroke. Župan Zoran Janković je takšna navodila podpisal že leta 2012, takšna rešitev pa je omenjena tudi v smernicah ministrstva za infrastrukturo iz leta 2017, je spomnil Cvar.

"Ta zadnji del bi moral biti tisti, ki bi lahko vsakega izmed nas zaskelel najbolj," se je na njegovo pisanje odzval predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba. "Določeni poznajo svojo stroko, rešitve, ki bi ohranile naša življenja in zdravje, pa vse to ostane v predalih pisarn."

Opozoril je, da je na rešitev, ki je žal ostala le na papirju, opozoril strokovnjak AVP – agencije, ki naj bi skrbela za varnost prometa. "Ko umre premlado dekle, se najde pogumen uradnik, ki za razliko od vseh drugih, ki nemo molčijo in čakajo, pa bi morali vedeti za skoraj 10-letno usmeritev lastnega ministrstva, pokaže na sistemsko pomanjkljivost. Ta ni samo na semaforjih ljubljanskih ulic, bojim se, da je na slehernem semaforiziranem križišču slovenskih mest," je zapisal.

Robert Štaba ob tem ugotavlja, da se Slovenija s podobnimi sistemskimi pomanjkljivostmi na področju varne mobilnosti srečuje že vrsto let. "Očitno nam manjka preprosta odgovornost. Tista zdrava in preprosta, ne navidezna in hujskaška," zaključi.

To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
