Odločilne tri sekunde, ki bi lahko preprečile tragedijo v Ljubljani

Po petkovi nesreči v centru Ljubljane, ko je avtobus do smrti zbil mladoletno dijakinjo, se je oglasil tudi Andrej Cvar, presojevalec varnosti cest pri Agenciji za varnost prometa (AVP). Izpostavil je tri sekunde, ki bi po njegovem mnenju lahko preprečile tragedijo.

Današnji semaforski cikli so v večini križišč v Ljubljani, tudi v tistem, kjer se je nesreča zgodila, nastavljeni tako, da se zelena luč za vozila odpre tri sekunde pred zeleno lučjo za pešce. Cvar je prepričan, da je prav to vodilo v tragično situacijo.

Ko se je avtobusu prižgala zelena luč, je bil prehod za pešce še prazen, zato je voznik speljal in začel zavijati desno. Premaknil se je ravno toliko, da je imel dekle, ki je takrat po vseh pravilih stopilo na prehod za pešce, v mrtvem kotu, je v odprtem pismu, ki ga je objavil Dnevnik, razmišljal Cvar.

"Rešitev, ki bi to tragedijo zanesljivo preprečila, je v tem, da se pri sočasni zeleni luči da časovna prednost pešcem," je zapisal in opozoril, da je to že dolgo standard stroke. Župan Zoran Janković je takšna navodila podpisal že leta 2012, takšna rešitev pa je omenjena tudi v smernicah ministrstva za infrastrukturo iz leta 2017, je spomnil Cvar.

"Ta zadnji del bi moral biti tisti, ki bi lahko vsakega izmed nas zaskelel najbolj," se je na njegovo pisanje odzval predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba. "Določeni poznajo svojo stroko, rešitve, ki bi ohranile naša življenja in zdravje, pa vse to ostane v predalih pisarn."

Opozoril je, da je na rešitev, ki je žal ostala le na papirju, opozoril strokovnjak AVP – agencije, ki naj bi skrbela za varnost prometa. "Ko umre premlado dekle, se najde pogumen uradnik, ki za razliko od vseh drugih, ki nemo molčijo in čakajo, pa bi morali vedeti za skoraj 10-letno usmeritev lastnega ministrstva, pokaže na sistemsko pomanjkljivost. Ta ni samo na semaforjih ljubljanskih ulic, bojim se, da je na slehernem semaforiziranem križišču slovenskih mest," je zapisal.

Robert Štaba ob tem ugotavlja, da se Slovenija s podobnimi sistemskimi pomanjkljivostmi na področju varne mobilnosti srečuje že vrsto let. "Očitno nam manjka preprosta odgovornost. Tista zdrava in preprosta, ne navidezna in hujskaška," zaključi.