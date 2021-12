Zaradi pomote Sama Bevka gre predlog novele o zdravniški službi v nujni postopek

Spomnimo, da se je podobna napaka pred kratkim zgodila tudi SD-jevemu Dejanu Židanu in LMŠ-jevi Andreji Zabret pri glasovanju o noveli kazenskega zakonika. Namesto proti sta oba glasovala za, le da v tem primeru to ni vplivalo na izid, saj je bila novela potrjena s 47 glasovi za.

Tudi Zabretova in Židan sta se za svoj glas takoj opravičila in pojasnila, da je šlo za pomoto. Vzrok je bila dolga seja in veliko vloženih amandmajev. Židan je sporočil tudi, da mu je nerodno. "Pri kazenskem zakoniku sem se zmotil. Pritisnil sem tipko za. Pozna se, da sem od jutra do večera v parlamentu," je zapisal in dodal, da njegov glas vendarle ni vplival na izid.