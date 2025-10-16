'Odločitev evropskega sodišča kaže, da je delovanje KPK zakonito in ustavno'

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili nekdanjega predsednika KPK Borisa Štefaneca, ki se je takrat odločil za vnovični pregled premoženjskega stanja Zorana Jankovića. Kaj pomeni odločitev sodišča za človekove pravice, ki je zavrnilo pritožbo ljubljanskega župana glede ugotovitev KPK o njegovem premoženjskem stanju?
Da so vsi nadzorni organi - KPK in v nadaljevanju tudi upravno in vrhovno sodišče - ravnali v skladu s slovensko zakonodajo ter da Jankoviću niso bile kršene nobene pravice, odgovarja Štefanec. "Zato je evropsko sodišče ugotovilo, da je njegova pritožba oz. ugovor neutemeljen," je dodal.
Poudaril je, da je KPK pri svojem delu dolžna spoštovati zakon o preprečevanju korupcije in da je v postopku, ki ga vodi zoper posamezne obravnavane osebe, dolžna uporabljati tudi zakon o upravnem postopku. "Prepričan sem, da tako zakon o preprečevanju korupcije kot zakon o upravnem postopku, ki se v postopku pred Komisijo uporablja, dajeta dovolj garancij strankam, ki se v takšnem postopku znajdejo. Tako je bilo tudi z Jankovićem," je ocenil.
In zakaj se je takrat sploh odločil za vnovičen pregled Jankovićevega premoženjskega stanja? "Ko bi moral prijaviti spremembo svojega premoženjskega stanja, tega ni napravil. Ko smo ugotavljali, za kaj je šlo, je podal ugovor, da se njegovo premoženjsko stanje ni v ničemer spremenilo. Kar pa seveda ni bilo res. Trdil je namreč, da ima terjatev do podjetja svojega sina, ker mu je podjetje to terjatev plačalo, pa da se njegovo premoženje ni v ničemer spremenilo. Dejstvo pa je, da terjatev ni enaka poplačilu terjatve," je pojasnil.
Ob tem meni, da je odločitev evropskega sodišča zdaj KPK vendarle nekoliko dvignila ugled. "Tudi meni so govorili, da sem brezzobi tiger. Enako se dogaja sedanji komisiji. O njenem delu se govori kot o farsi, da so njene ugotovitve politično obremenjene, kar pa seveda ne drži," je dejal. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je pokazalo, da delovanje Komisije ni farsa, temveč da je zakonito in ustavno.
