Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

'Odločitev evropskega sodišča kaže, da je delovanje KPK zakonito in ustavno'

Ljubljana, 16. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

"Pritožba ljubljanskega župana Zorana Jankovića proti Republiki Sloveniji je neutemeljena," je sklenilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Jankovič se je na sodišče namreč pritožil, da je objava poročila Komisije za preprečevanje korupcije povzročila politično krizo v Sloveniji, zaradi česar je odstopil s položaja predsednika tedanje največje opozicijske stranke Pozitivna Slovenija, njegov ugled pa je bil okrnjen.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Sklep evropskega sodišča
    05:19
    Iz 24UR ZVEČER: Sklep evropskega sodišča
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Borisom Štefanecem
    04:36
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Borisom Štefanecem

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili nekdanjega predsednika KPK Borisa Štefaneca, ki se je takrat odločil za vnovični pregled premoženjskega stanja Zorana Jankovića. Kaj pomeni odločitev sodišča za človekove pravice, ki je zavrnilo pritožbo ljubljanskega župana glede ugotovitev KPK o njegovem premoženjskem stanju?

Da so vsi nadzorni organi - KPK in v nadaljevanju tudi upravno in vrhovno sodišče - ravnali v skladu s slovensko zakonodajo ter da Jankoviću niso bile kršene nobene pravice, odgovarja Štefanec. "Zato je evropsko sodišče ugotovilo, da je njegova pritožba oz. ugovor neutemeljen," je dodal.

Poudaril je, da je KPK pri svojem delu dolžna spoštovati zakon o preprečevanju korupcije in da je v postopku, ki ga vodi zoper posamezne obravnavane osebe, dolžna uporabljati tudi zakon o upravnem postopku. "Prepričan sem, da tako zakon o preprečevanju korupcije kot zakon o upravnem postopku, ki se v postopku pred Komisijo uporablja, dajeta dovolj garancij strankam, ki se v takšnem postopku znajdejo. Tako je bilo tudi z Jankovićem," je ocenil.

Preberi še ESČP zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića glede ugotovitev KPK

In zakaj se je takrat sploh odločil za vnovičen pregled Jankovićevega premoženjskega stanja? "Ko bi moral prijaviti spremembo svojega premoženjskega stanja, tega ni napravil. Ko smo ugotavljali, za kaj je šlo, je podal ugovor, da se njegovo premoženjsko stanje ni v ničemer spremenilo. Kar pa seveda ni bilo res. Trdil je namreč, da ima terjatev do podjetja svojega sina, ker mu je podjetje to terjatev plačalo, pa da se njegovo premoženje ni v ničemer spremenilo. Dejstvo pa je, da terjatev ni enaka poplačilu terjatve," je pojasnil.

Ob tem meni, da je odločitev evropskega sodišča zdaj KPK vendarle nekoliko dvignila ugled. "Tudi meni so govorili, da sem brezzobi tiger. Enako se dogaja sedanji komisiji. O njenem delu se govori kot o farsi, da so njene ugotovitve politično obremenjene, kar pa seveda ne drži," je dejal. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je pokazalo, da delovanje Komisije ni farsa, temveč da je zakonito in ustavno.

kpk evropsko sodišče esčp zoran janković boris štefanec
Naslednji članek

Telovadba, ki je gradila narod

SORODNI ČLANKI

ESČP zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića glede ugotovitev KPK

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305