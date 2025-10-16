'Odločitev evropskega sodišča kaže, da je delovanje KPK zakonito in ustavno'

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili nekdanjega predsednika KPK Borisa Štefaneca, ki se je takrat odločil za vnovični pregled premoženjskega stanja Zorana Jankovića. Kaj pomeni odločitev sodišča za človekove pravice, ki je zavrnilo pritožbo ljubljanskega župana glede ugotovitev KPK o njegovem premoženjskem stanju?

Da so vsi nadzorni organi - KPK in v nadaljevanju tudi upravno in vrhovno sodišče - ravnali v skladu s slovensko zakonodajo ter da Jankoviću niso bile kršene nobene pravice, odgovarja Štefanec. "Zato je evropsko sodišče ugotovilo, da je njegova pritožba oz. ugovor neutemeljen," je dodal.

Poudaril je, da je KPK pri svojem delu dolžna spoštovati zakon o preprečevanju korupcije in da je v postopku, ki ga vodi zoper posamezne obravnavane osebe, dolžna uporabljati tudi zakon o upravnem postopku. "Prepričan sem, da tako zakon o preprečevanju korupcije kot zakon o upravnem postopku, ki se v postopku pred Komisijo uporablja, dajeta dovolj garancij strankam, ki se v takšnem postopku znajdejo. Tako je bilo tudi z Jankovićem," je ocenil.