Odločitev, ki kroji prihodnost: kam po osnovni ali srednji šoli?

Na informativnih dnevih, ki bodo potekali na vseh srednjih šolah, v dijaških in študentskih domovih, na fakultetah, višjih strokovnih šolah in akademijah, se bodo učenci in dijaki podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi koristnimi informacijami, pomembnimi za odločanje o šolanju.

Fakultete bodočim brucem vrata odpirajo danes ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri. Izjema sta ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko, ki bosta mlade sprejeli že ob 9. in 14. uri oz. ob 11. in 15.30. Višje šole pa bodo dijakom vrata odprle različno. Za vse, ki fakultet ne bodo mogli obiskati v živo, so univerze pripravile spletno različico programa z dogodki na daljavo.

Na večini srednjih šol pa bodo informativni dnevi potekali ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri. Na šolah v objavah, ki vabijo na informativne dneve, dijakom predlagajo, da dobro premislijo in izkoristijo informativni dan, saj bodo zagotovo dobili informacije, ki jih zanimajo.

Za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe je v prihodnjem študijskem letu na voljo skupaj 20.510 vpisnih mest, za študente višjih šol 12.530, za srednješolce pa 26.049 mest.

Danes in v soboto bodo na določenih relacijah vozili okrepljeni redni vlaki z več vagoni oziroma v dvojni sestavi garnitur, so sporočili iz Slovenskih železnic. "Čas poti lahko tako izkoristite za druženje s prijatelji, kramljanje, branje knjige ali še kako dobrodošel počitek," svetujejo.