Odločitev o izbiri ponudnika za nakup helikopterjev pravnomočna

Na razpisu ministrstva za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, je Leonardo ponudil ceno 31.964.000 evrov z DDV, Airbus Helicopters Deutschland pa 30.365.087 evrov z DDV. Ministrstvo je izbralo Leonarda, saj drugi ponudnik ni v celoti ustrezal zahtevam naročila.

Razpis so na ministrstvu 14. maja ponovili po neuspešnem lanskem razpisu. Prvotni rok za oddajo ponudb je bil 16. junij, nato pa so ga podaljšali do 23. junija. Odločitev o oddaji naročila za nakup in vzdrževanje dveh namenskih helikopterjev so objavili 29. julija.

Sekcija za urgentno medicino pri zdravniškem društvu in sekcija reševalcev v zdravstvu pod okriljem zbornice zdravstvene in babiške nege sta izrazili nezadovoljstvo z izbiro in pozvali k ustavitvi razpisa. Njegovo izvedbo so namreč ocenili kot pomanjkljivo in strokovno sporno.