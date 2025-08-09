Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Odločitev o izbiri ponudnika za nakup helikopterjev pravnomočna

Ljubljana, 09. 08. 2025 15.32 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
19

Odločitev ministrstva za notranje zadeve, da namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč kupi od družbe Leonardo, je pravnomočna. V roku za zahtevek za revizijo, ki se je iztekel opolnoči, namreč drugi ponudnik Airbus Helicopters Deutschland tega ni storil. Zdaj bodo pripravili pogodbo in jo z Leonardom tudi sklenili, so navedli na ministrstvu.

Na razpisu ministrstva za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, je Leonardo ponudil ceno 31.964.000 evrov z DDV, Airbus Helicopters Deutschland pa 30.365.087 evrov z DDV. Ministrstvo je izbralo Leonarda, saj drugi ponudnik ni v celoti ustrezal zahtevam naročila.

Razpis so na ministrstvu 14. maja ponovili po neuspešnem lanskem razpisu. Prvotni rok za oddajo ponudb je bil 16. junij, nato pa so ga podaljšali do 23. junija. Odločitev o oddaji naročila za nakup in vzdrževanje dveh namenskih helikopterjev so objavili 29. julija.

Sekcija za urgentno medicino pri zdravniškem društvu in sekcija reševalcev v zdravstvu pod okriljem zbornice zdravstvene in babiške nege sta izrazili nezadovoljstvo z izbiro in pozvali k ustavitvi razpisa. Njegovo izvedbo so namreč ocenili kot pomanjkljivo in strokovno sporno.

Preberi še Ali izbrana helikopterja res izpolnjujeta standard? Poiskali smo mnenje v Nemčiji

Njihovemu pozivu so se pridružili v poslanski skupini SDS, v NSi pa zahtevajo sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ glede nakupa. Tudi oni v predlaganih sklepih med drugim zahtevajo razveljavitev razpisa.

Preberi še Ministrstvo vztraja pri razpisu, zdravnik: Gre za nadaljevanje improvizacije
helikopter razpis leonardo ministrstvo
  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
11. 08. 2025 13.59
Leve vlade ne delajo za provizije.to počno jansa in njegovi.zato so zahteve drugega ponudnika ,a se drugi ponudnik ni pritožil,ker je bika janševa zahtevana podkupnina previsoka.
ODGOVORI
0 0
XYZ22
10. 08. 2025 21.16
Jaz vidim samo cene za dva helikopterja? Kakšne so pa provizije, da so na ministerstvu ta posel zrihtali?
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
10. 08. 2025 08.41
-2
spet se iz vesolja vidi, da je neizbrani ponudnik za ta manever opozicije obljubil velike provizije,če bi jim uspelo. spet 1-0 za slovenijo
ODGOVORI
0 2
Marinanjo
10. 08. 2025 08.09
+1
po novem se bo tudi v maricah volilo pacijente ....na urgenco
ODGOVORI
2 1
Marinanjo
10. 08. 2025 08.10
pardon "vozilo"
ODGOVORI
0 0
Andrej Lon?ar3
09. 08. 2025 19.47
+7
Pod to vlado je vsaka svinjarija pravnomočna...
ODGOVORI
7 0
St. Gallen
09. 08. 2025 19.22
+4
Ce so elektro, potem so okoljevarstveno primerni
ODGOVORI
5 1
iziizi
09. 08. 2025 19.20
+8
seveda kako pa denar se je razdelil zdaj je vse pravnomočno kot afera računalniki ,sodna palača , dars avtoceste v rokah posameznikom ki jemljejo miljone in kupujejo svobodo zase in druge ,vse dobro za celo slovenijo,invalidom pa 360 eur da preživijo čez mesec
ODGOVORI
9 1
prašek
09. 08. 2025 19.26
-6
Preveč dobiš, jaz bi ti vzel vsaj polovico !!!!!!!!!!
ODGOVORI
1 7
Port__CN
09. 08. 2025 18.45
-4
Zdravniki in ostali ,ki so zadolženi so potrdili da so helikopterji ustrezni oz da ustrezajo uporabi katera ze zahteva .Nergajo pa razni neizobraženi in nepoklicani, ki stojijo z lončki v rokah , ki nikoli niso bili stroka in po navadi živijo od brezdelja in nerganja
ODGOVORI
3 7
Jožajoža
09. 08. 2025 18.38
-6
Bravo Golob.spet ni uspelo janšustičnemu propagandnemu stroju.spet 1-0 za Slovenijo
ODGOVORI
2 8
mackon08
09. 08. 2025 18.32
+9
Banda lopovska nesposobna, stroka jih sploh ne zanima, glavno da je po njihovo. To so spet posli pod mizo.
ODGOVORI
10 1
Janez_53
09. 08. 2025 17.55
+9
A bodo zopet kriminalci iz ozadja zmagali??? Kaj hudiča počnete z našo državo???
ODGOVORI
10 1
pepe77
09. 08. 2025 17.36
+7
Seveda ni ustrezal . Višina provizije od 32mil je vecja od 30 mil. Mogoce bo enga dne imela Slovenija vlado , ki ji bo mar za Slovenijo in ne za stanje osebnih racunov v tujini
ODGOVORI
9 2
JApajaDAja
09. 08. 2025 17.12
+7
nič novega...lobiji in % močnejši od stroke!
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089