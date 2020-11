Najpozneje v sredo znano katera letalska družba bo prejela subvencijo

Na prvi razpisni rok za državno subvencioniranje letalskih povezav s Slovenijo se je prijavilo devet letalskih prevoznikov. Vsi so z ljubljanskega letališča že leteli oz. nekateri z leti vztrajajo tudi v času vse bolj zaostrenih epidemioloških razmer v trenutni zimski sezoni.

Kot so sredi meseca sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so se za državno subvencijo v prvem roku prijavili prevozniki Lufthansa, Air Serbia, Montenegro Airlines, Air France, Turkish Airlines, Swiss Air, Easy Jet, Wizzair in LOT. Razpisna komisija je po odprtju prispelih vlog prijaviteljem posredovala zahteve za njihove dopolnitve. Rok za dopolnitev se izteče v torek, komisija pa bo o prvih prejemnikih subvencij odločila najpozneje to sredo, napovedujejo na ministrstvu.