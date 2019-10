Odločitev sodnice: demokratom naj se predajo zahtevani dokumenti o Muellerjevi preiskavi

Demokrati so od ministrstva zahtevali celotno in necenzurirano preiskovalno poročilo posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki je namignil, da bi bil lahko Donald Trump kriv oviranja pravosodja. Prav tako so zahtevali vso dokumentacijo Muellerjeve velike porote, ki je vodila preiskavo, zasliševala priče in potrjevala naloge. Ameriški pravosodni minister William Barr je namreč objavil le del Muellerjevega poročila. Pravosodno ministrstvo je obe zahtevi demokratov gladko zavrnilo in demokrati so vložili tožbo.