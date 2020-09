Odločitev tožilstva: napis Smrt janšizmu ni kaznivo dejanje grožnje

Devetnajst petkov, ki so minili v spremljavi protivladnih protestov, je že za nami. Protestniki, "oboroženi" s transparenti, so uporabljali tudi besedno zvezo "Smrt janšizmu", policija pa je na predlog Janeza Janše začela pregon zoper več osumljencev zaradi suma, da gre pri tem za kaznivo dejanje grožnje. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je ocenilo, da ne gre za grožnjo osebi, saj je (tudi po SSKJ) janšizem politična usmeritev.

V več slovenskih mestih že devetnajst petkov zapored potekajo protivladni protesti, na njih pa so udeleženci svoja mnenja večkrat sporočali tudi z uporabo transparentov. Eden izmed napisov, ki se je pojavljal, je bil tudi Smrt janšizmu. Premier Janez Janša je na Twitterju to označil za organizirano grožnjo s smrtjo, ki jo po njegovih besedah podpirajo tudi stranke SD, LMŠ, Levica in državno tožilstvo, pa tudi RTV Slovenija in naš medij.

Policija je pri teh napisih sama ugotovila razloge za sum, da gre za kaznivo dejanje grožnje, na predlog oškodovanca (v tem primeru Janše) pa so začeli s pregonom zoper osem različnih oseb. Predkazenski postopek vodi in usmerja pristojno okrožno državno tožilstvo (ODT), v tem primeru ljubljansko. Kot poroča portal necenzurirano.si,je ODT v Ljubljani pred dnevi zavrglo kazensko ovadbo. Po njihovi oceni namreč ni mogoče potrditi, da besedna zveza Smrt janšizmupomeni neposredno grožnjo Janši ter volivcem SDS. "Slovar slovenskega knjižnega jezika janšizem opredeljuje kot politično usmeritev, ki jo razvija in zastopa slovenski politik Janez Janša. Besedna zveza 'Smrt janšizmu' torej ne pomeni 'smrt predlagatelju' in morebiti volivcem politike stranke SDS, temveč poziv k prenehanju politike predlagatelja oziroma politične stranke SDS. V tem kontekstu je uporaba besede smrt na transparentih zgolj metaforična. Ta zaključek utrjuje dejstvo, da so protestniki post-festum to besedo na transparentih nadomestili z zapisom 'STOP' in 'IZKLOP' janšizmu," je ugotovilo tožilstvo.

Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. ——135. člen Kazenskega zakonika

"Ker se s kaznivim dejanjem grožnje (...) varuje posameznikova pravica do osebne varnosti iz 34. člena Ustave RS, je lahko žrtev oziroma oškodovanec tega kaznivega dejanja samo človek kot posameznik, in ne morebiti ideološko prepričanje ali način vladanja." "Besedno zvezo 'SMRT JANŠIZMU' je treba oceniti tudi skozi prizmo namena, ki so ga imeli udeleženci (in s tem osumljenci) protestov. Transparenti so bili izpostavljeni na protivladnih protestih. Cilj protestov oziroma protestnikov pa je bil doseči odstop trenutne vlade. V tem kontekstu je zapis 'SMRT JANŠIZMU' zagotovo izzivalen in neprimeren, saj trenuten način delovanja vlade primerja s fašističnim načinom vladanja, vendar dosedanji protesti in uporabljeni rekviziti v ničemer ne kažejo, da bi protestniki (in s tem osumljenci) predlagatelju in volilni bazi politične stranke SDS želeli dejansko smrt.



icon-expand Janšizem v SSKJ FOTO: Fran