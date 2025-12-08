Svetli način
Slovenija

'Odločitev vodstva bi lahko v najslabšem primeru vodila celo v razpad oddelka'

Novo mesto, 08. 12. 2025 19.58

Manca Turk
Po tem ko je novomeška bolnišnica opozorila, da naj bi vodja ortopedije Gregor Kavčič umetno ustvarjal čakalne vrste, paciente pa preusmerjal k zasebniku s koncesijo, so njegovi sodelavci jasni. 10 zdravnikov opozarja, kot pravijo, na impulzivne odločitve vodstva. Ali bi lahko odpoved Kavčiča vodila v razpad oddelka?

V javnem pismu je na dveh straneh 10 zdravnikov novomeške ortopedije podprlo zdaj že nekdanjega šefa ortopedskega oddelka Gregorja Kavčiča.

"V smislu njegovega načina vodenja, kot človeka, njegovih vodstvenih in profesionalnih sposobnosti, da se s tem ukrepom ne strinjamo. Menimo, da je pretiran, prenagel in impulziven," vsebino povzema eden od podpisnikov pisma Matevž Bajuk.

Do očitkov, da naj bi Kavčič umetno ustvarjal čakalne vrste, paciente pa preusmerjal k zasebniku, se avtorji pisma niso opredelili. Moti jih predvsem sankcija – torej odpoved – za katero se je vodstvo bolnišnice odločilo.

"Bolnišnica se je sama postavila v položaj kontrolorja, torej tožilca, in sodnika. V kolikor je prišlo do nepravilnosti, se da to rešiti znotraj bolnišnice, znotraj kolektiva in najti ustreznejšo rešitev," meni.

Čeprav vodstvo bolnišnice zatrjuje, da delo na ortopediji trenutno poteka neprekinjeno, Bajuk trdi drugače. "Na oddelku se že dogajajo primeri, ki zahtevajo intenzivnejše in večje kirurško znanje, izkušnje, ki jih on edini na tem oddelku ima, in je oskrba takih pacientov motena," pravi ter dodaja, da se bodo v prihodnje morda lahko pojavili še kakšni hujši zapleti. Takrat naj odgovornost prevzame bolnišnica, poziva Bajuk, ne pa zdravnik, ki bo pacienta zdravil.

V bolnišnici pravijo, da podpora zdravnikov preusmerja pozornost od bistva problema in da "v nobenem primeru ne more opravičiti sprevržene prakse Kavčiča".

Na drugi strani v bolnišnici trdijo, da se s samim pismom podpore niti ne ukvarjajo, zdaj prebirajo pisma pacientov, ki sprašujejo tudi na koga naj se ob težavah po operaciji v zasebni kliniki Arbor Mea obrnejo.

Bajuk medtem meni, da se bistva težav ne zavedajo, ter da se bodo te pokazale z zamikom. "Trenutno rešujemo ogenj v strehi, ki pa ga ne bomo ves čas gasili. Do kje se bo razplamtel, bomo videli." V najslabšem primeru bi po besedah Bajuka in njegovih kolegov odločitev vodstva lahko vodila celo v razpad oddelka.

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
08. 12. 2025 20.55
+1
Zdravniki so slovenska sramota!!
ODGOVORI
1 0
zrela hruška
08. 12. 2025 20.51
+1
nehajte dohtarji kolegi, zoper ovega že poteka krim.preiskava. 🤑🤑
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1935308
08. 12. 2025 20.51
Če ima bolnišnica samo enega ortopeda, za te operacije, potem naj zapre vrata.
ODGOVORI
0 0
11TNT11
08. 12. 2025 20.51
Naj že 1x začnejo odvzemati licence!!!
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
08. 12. 2025 20.47
+1
Spet en he aktiviralo ZLOOO iz trstenjakove
ODGOVORI
1 0
zrela hruška
08. 12. 2025 20.44
+4
kdo mi pa kaj more si misli!!! 🤑
ODGOVORI
4 0
Colgate
08. 12. 2025 20.38
+4
očitno vsi kradejo, če so lopovu stopili v bran
ODGOVORI
5 1
Nace Štremljasti
08. 12. 2025 20.36
+5
lopovi zdravniški,v ameriki bi jih polovili ter zaprli,kjet tam je velik zločin da kradeš državni denar
ODGOVORI
6 1
abc123def456
08. 12. 2025 20.30
-3
direktorica bolnice NM doc. dr. kramar zupan, najdemo v COBISS-u, je koavtorica 5 clankov o managementu v zdravstvu. v praksi ji pa kar njeni upravljani zdravniki drzijo ogledalo. slika kaze zelo slabo upravljanje, ze od petka naprej so na obeh televizijah, slo1 in pop. zelo negativno....
ODGOVORI
1 4
galeon
08. 12. 2025 20.28
+6
Enaki med enakimi se bodo zmeraj podpiral. Morajo si krit hrbte. Druge bojazni pa ni. Lahko vsi greste kamor hočete. Samo koncesij ne boste dobil. Pa da vas potem vidim heroje, kje boste dobil paciente. Brez njih itak ne preživite.
ODGOVORI
7 1
bergman
08. 12. 2025 20.28
+7
Zanimiv komentar tega Bajuka, kako hoče prevaliti krivdo na upravo bolnišnice, sam pa ne bi prevzemal nobene odgovornosti v zvezi s svojim delom, samo plačo bi vlekel za ne delo! Zakaj je potem zdravnik in zakaj je poem zaprisegel na Hipokratovo zaprisego (s figo v žepu), zato, d a bo delal kar bo on hotel in kolikor bi on sam hotel? Če se je dokazalo, da so se dogajale mahinacije, bo krivdo nosil posameznik, ki so ga dobili na delu z žlico v medu in tu ni izgovorov! Zaradi takih "pacientov" čakam že točno en mesec na pisni izvid MR iz te bolnišnice!!
ODGOVORI
8 1
brus li
08. 12. 2025 20.27
+5
Skupaj so močnejši…
ODGOVORI
5 0
grumf
08. 12. 2025 20.25
+8
Hehe, evo poštenost.. niti en zdravik/zbornica ne upa rečt: "to so zavržna dejanja..". Ali pa, da je njihov "kolega" v resnic kriminalc. Eto, zdravniki, vidte, sami vedno znova poskrbite, da porušite lasten cehovski ugled. Tudi v teh primerih, ko so stvari kristalno jasne.
ODGOVORI
9 1
LovroČuk
08. 12. 2025 20.40
+1
Kako...to je bila WinWin Win situacija vendar: Pacienti z lažjimi posegi so bili prej na vrsti v zasebni kliniki...plačala je zavarovalnica. Pacienrom s težjimi okvarami se je skrajšala čakalna doba v javnem zavodu, saj so lažji odšli k zasebniku. Pa še terapevti so bili zadovoljni...torej 3xWin in nihče ni bil oškodovan.
ODGOVORI
2 1
muri67a
08. 12. 2025 20.52
Bolniva, saj je za težke operacije dobila enako plačeno, kot zasebnik za lažje.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
08. 12. 2025 20.12
-1
Haha zastarelo javno zdravstvo.
ODGOVORI
2 3
peresni
08. 12. 2025 20.03
+6
Tihe želje črnuharjev in njihovega Fidesa.
ODGOVORI
8 2
