'Odločitev vodstva bi lahko v najslabšem primeru vodila celo v razpad oddelka'

V javnem pismu je na dveh straneh 10 zdravnikov novomeške ortopedije podprlo zdaj že nekdanjega šefa ortopedskega oddelka Gregorja Kavčiča.
"V smislu njegovega načina vodenja, kot človeka, njegovih vodstvenih in profesionalnih sposobnosti, da se s tem ukrepom ne strinjamo. Menimo, da je pretiran, prenagel in impulziven," vsebino povzema eden od podpisnikov pisma Matevž Bajuk.
Do očitkov, da naj bi Kavčič umetno ustvarjal čakalne vrste, paciente pa preusmerjal k zasebniku, se avtorji pisma niso opredelili. Moti jih predvsem sankcija – torej odpoved – za katero se je vodstvo bolnišnice odločilo.
"Bolnišnica se je sama postavila v položaj kontrolorja, torej tožilca, in sodnika. V kolikor je prišlo do nepravilnosti, se da to rešiti znotraj bolnišnice, znotraj kolektiva in najti ustreznejšo rešitev," meni.
Čeprav vodstvo bolnišnice zatrjuje, da delo na ortopediji trenutno poteka neprekinjeno, Bajuk trdi drugače. "Na oddelku se že dogajajo primeri, ki zahtevajo intenzivnejše in večje kirurško znanje, izkušnje, ki jih on edini na tem oddelku ima, in je oskrba takih pacientov motena," pravi ter dodaja, da se bodo v prihodnje morda lahko pojavili še kakšni hujši zapleti. Takrat naj odgovornost prevzame bolnišnica, poziva Bajuk, ne pa zdravnik, ki bo pacienta zdravil.
Na drugi strani v bolnišnici trdijo, da se s samim pismom podpore niti ne ukvarjajo, zdaj prebirajo pisma pacientov, ki sprašujejo tudi na koga naj se ob težavah po operaciji v zasebni kliniki Arbor Mea obrnejo.
Bajuk medtem meni, da se bistva težav ne zavedajo, ter da se bodo te pokazale z zamikom. "Trenutno rešujemo ogenj v strehi, ki pa ga ne bomo ves čas gasili. Do kje se bo razplamtel, bomo videli." V najslabšem primeru bi po besedah Bajuka in njegovih kolegov odločitev vodstva lahko vodila celo v razpad oddelka.
