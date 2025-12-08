'Odločitev vodstva bi lahko v najslabšem primeru vodila celo v razpad oddelka'

V javnem pismu je na dveh straneh 10 zdravnikov novomeške ortopedije podprlo zdaj že nekdanjega šefa ortopedskega oddelka Gregorja Kavčiča.

"V smislu njegovega načina vodenja, kot človeka, njegovih vodstvenih in profesionalnih sposobnosti, da se s tem ukrepom ne strinjamo. Menimo, da je pretiran, prenagel in impulziven," vsebino povzema eden od podpisnikov pisma Matevž Bajuk.

Do očitkov, da naj bi Kavčič umetno ustvarjal čakalne vrste, paciente pa preusmerjal k zasebniku, se avtorji pisma niso opredelili. Moti jih predvsem sankcija – torej odpoved – za katero se je vodstvo bolnišnice odločilo.

"Bolnišnica se je sama postavila v položaj kontrolorja, torej tožilca, in sodnika. V kolikor je prišlo do nepravilnosti, se da to rešiti znotraj bolnišnice, znotraj kolektiva in najti ustreznejšo rešitev," meni.