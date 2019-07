Odločitev vrhovnega sodišča: Kanglerju v Mariboru ne bodo več sodili

Vrhovno sodišče je odločilo – mariborska okrožno, okrajno in višje sodišče ne morejo več soditi nekdanjemu županu Francu Kanglerju v kazenski zadevi. Eden od primerov, v katerem mu mariborsko tožilstvo očita sprejemanje koristi zaradi nezakonitega posredovanja, se zdaj seli na novomeško sodišče.

"Vsa leta smo skušali mariborskim sodiščem dopovedati, da ne morejo zagotoviti poštenega in pravičnega sojenja," pripoveduje odvetnik Kanglerja Peter Žnidaršič. Žnidaršič razlaga, da so bila mariborska sodišča gluha glede upoštevanja dejstva, da sta bila Kangler in sodnik, ki je odrejal preiskovalne ukrepe, ki so temelj vseh nadaljnjih postopkov, v hudem sporu. Spor izhaja še iz leta 2002, ko je Kangler kot poslanec in član KNOVS želel opraviti nadzor na Sovi, sodnik Janez Žirovnik, takrat še uslužbenec tajne službe, pa se je temu upiral.

Vrhovno sodišče je kot pomemben faktor upoštevalo tudi, da je preiskovalni sodnik Žirovnik odredil izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov, čeprav je drug preiskovalni sodnik pred tem zavrnil isti predlog za izdajo odredbe. "Spor je bil hud, to so potrdile vse zaslišane priče. Mogoče je na tem mestu res potrebno poudariti, da smo za to, da so sodišča sploh zaslišala, te priče, potrebovali nekaj let. Najprej v Murski Soboti, nato še v Mariboru, vse do vrhovnega sodišča smo morali," pot do odločitve vrhovnega sodišča popiše Žnidaršič.