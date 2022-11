Povedati družini, prijateljem, sodelavcem, da nisi več ženska, ampak moški – in obratno –, razkriti, da se tvoj spol, ki so ti ga pripisali ob rojstvu, ne ujema s tem, kar čutiš ... Eden najtežjih korakov v življenju transspolnih oseb, ki s tem tvegajo, da bodo izgubili bližnje, streho nad glavo, službo. Najpogostejši odziv v družbi je negativen, veliko transspolnih naredi samomor. A so tudi drugačne zgodbe.

icon-expand