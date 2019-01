'Odločitve morajo dozoreti v dialogu'

Vsakokratna vlada poudarja, da si želi sodelovanja z gospodarstvom, vendar je realnost drugačna. Na GZS poudarjajo, da je dialoga premalo in si želijo več vključitve. Da je sodelovanja premalo, se strinjajo tudi v zavodu Libertas, kjer poudarjajo, da je praksa velikokrat drugačna od obljub.

Potem ko je, zaradi stavka v koalicijski pogodbi, ki naj bi spremenil način obdavčitve kapitalskih dobičkov, završalo med gospodarstveniki, premier Marjan Šarec vedno znova poudarja, da novi vladi ni vseeno za gospodarstvo. "Naša vrata vam bodo vedno odprta," je septembra lani na Združenju Menedžerjev naslovil zbrane. Kot je še dejal, bodo morale vse odločitve, tudi na davčnem področju, dozoreti v dialogu.

Premier Marjan Šarec poudarja, da novi vladi ni vseeno za gospodarstvo. FOTO: POP TV

"Če zvišamo le en davek, ali pa drugega znižamo, potem nismo naredili nič, smo porušili sistem," je dejal o ukrepih na davčnem področju, o katerih govori tudi koalicijska pogodba. Zato verjame, da jih čaka težka naloga - da v dialogu najdejo ustrezne rešitve."Vsaka odločitev bo morala dozoreti v dialogu, z vami in drugimi socialnimi partnerji, da bomo prišli do rešitve, s katero sicer ne bodo vsi zadovoljni, bo pa taka, da se bo dalo živeti in delati," je dejal.

Zaposleni se premalokrat zavedamo, da je ustvarjanje dodane vrednosti tisto, kar nas bo peljalo naprej, ne boj ali bo minimalna plača 700 ali 800 evrov, ni to glavno vprašanje. Treba je ustvariti več dodane vrednosti, da bomo lahko vsi boljše živeli. Na drugi strani se vodstva podjetij, pa ne vseh, nekaterih, premalo zavedajo, da so zaposleni glavno sredstvo podjetja, ne pa poslovni prostori, ampak zaposleni in tehnologija, in to je edino, ki karkoli pomeni. —Anže Šarabon, Inštitut Libertas

Besede so eno, realnost pa je lahko drugačna, pa pojasnjuje Anže Šarabon z Inštituta Libertas."Ko so volitve, je treba biti všečen in obljubiš marsikaj, pa ne da ne bi hotel premier Šarec tega speljati, daleč od tega, jaz verjamem, da on to res želi, ko pa prideš enkrat na oblast, te pa zadane realnost. Ugotoviš, da je težko narediti vse tisto, kar si mogoče obljubil," pojasnjuje in dodaja, da se na eni strani obljublja več socialne države, na drugi strani pa se gospodarstvu obljublja bolj spodbudno ekonomsko politiko z manj davki. "Ampak to dvoje gre težko skupaj," pravi Šarabon. "Če hočemo na eni strani več trošiti, moramo na drugi več dobiti ali obratno. Ko pride do realnosti se šele pokaže, kaj je izvedljivo in koliko dober je človek v menegiranju teh zadev. Pri premierju Šarcu, mislim, da je treba še počakati, saj je minilo še premalo časa, da bi lahko sodili. Mislim pa, da so se določenih stvari zelo narobe lotili, a imajo močne svetovalce, tako da se bodo stvari kasneje odvile v boljšo smer kot je kazalo na začetku," upa Šarabon in poudarja, da je dialog med socialnimi partnerji absolutno nujen. Dialog mora presegati formalne okvirje "Dialog ni sopomenka za dolgotrajne brezplodne debate, ampak za iskanje kompromisnih rešitev, ki omogočajo dolgoročno boljše življenje ljudi," pa je pojasnila generalna direktorica GZS Sonja Šmuc in dodala, da se v Sloveniji o pomembnih stvareh veliko govori, do dogovora, ki je sprejemljiv za vse, pa se težko pride.

Od formalne razprave do pravega dialoga je še dolga pot, pravi Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS. FOTO: POP TV

"Izkušnje kažejo, da je še kako pomembno, da je pri oblikovanju različnih ukrepov vključeno gospodarstvo. Problemi so se vedno pokazali, ko je bilo gospodarstvo zaobideno. Gospodarstveniki namreč pogosto predvidimo posledice nekega ukrepa, ki jih drugi deležniki zanemarijo ali podcenijo; seveda pa velja tudi obratno – tudi gospodarstveniki ne vidimo celotne slike, zato je pri snovanju ključnih politik nujen posvet z vsemi akterji," je poudarila.

Pripravlja se precej nove zakonodaje, zato bi bilo zelo dobrodošlo, da bi se nova vlada odločila za drugačen postopek njenega sprejemanja, kot smo ga bili vajeni v preteklih letih, ko smo predvsem v zgodnjih fazah priprave nove zakonodaje pogrešali vključitev stroke in predstavnikov gospodarstva ter drugih družbenih skupin. —Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS

Na GZS se tudi zato zavzemajo za dialog z vlado, ki bi presegal formalne okvirje. Kot je povedala Šmuceva, je od izmenjave mnenj in formalne razprave, ki je je sicer veliko, do pravega dialoga, ki rezultira v dogovoru, še dolga pot. "Tovrstna izkušnja je tudi nedavno uveljavljanje minimalne plače. Dialoga, ki bi upošteval vidike gospodarstva, ni bilo. Predvsem pa je bodlo v oči popolno pomanjkanje analize posledic – te namreč niso samo pozitivne. Če je že politika odpisala tiste dele gospodarstva, ki imajo nizko dodano vrednost in posledično izplačujejo nizke plače - pri čemer nismo zaznali, da bi politike ali strokovnjake na ministrstvih zanimalo, kateri deli gospodarstva bodo prizadeti, kako in v katerih regijah lahko pričakujejo socialne probleme -, bi morala sprejem tega zakona pospremili vsaj s pripravljenimi ukrepi, ki bodo blažili stisko ljudi, ki bodo, kljub splošnemu pomanjkanju kadrov, ostali brez dela. To je le en primer, a ni osamljen, ko se predlagatelji zakonodaje držijo filozofije: skoči in upaj, da je bazen dovolj globok. Tak pristop je nevaren, boleč in drag. Nenazadnje se odraža v 1000 zakonih in 20.000 podzakonskih aktih, ki Slovenijo umeščajo med najbolj regulirane in zbirokratizirane države," je pojasnila Šmuceva.

Anže šarabon se strinja, da je dialog nujen.

"Nova vlada je v sedlu dobrih 100 dni, kar je ravno dovolj, da si zastavi jasno politiko, kako tesno želi biti povezana z deležniki in državljani. Z določenimi ministrstvi je že stekel bistveno boljši dialog, še posebej na konkretni ravni, kar lahko pripišemo angažmaju ministrov in ministric ter njihovih ekip, kar je spodbudno. Sicer pa smo na GZS že večkrat pozivali in predlagali pričetek pogovorov za nov socialni sporazum, ki bi prisilil vse tri strani – sindikate, vlado in delodajalce – da najdemo skupni imenovalec, ki bo najbolj koristen za vse. Glede na napovedano povečanje strukturnega primanjkljaja, kar je slaba popotnica, država tak dogovor nujno rabi," so opozorili na GZS. Za uspeh je potrebno troje - znati, moči in hoteti

Če bomo šli naprej po taki poti, kot smo si jo zdaj izbrali, ko podjetniki veliko govorijo o selitvi sedežev firm v tujino, bo denarja v Sloveniji zmanjkalo in se bo nekaj moralo spremeniti. Jaz upam, da bo do sprememb prišlo preko dialoga in umirjenega načina, če pa ne, bo pa treba nekaj narediti potem, ko bo zmanjkalo denarja. Vprašanje je samo na kakšen način in kdaj. —Anže Šarabon, Inštitut Libertas