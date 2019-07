Odlok o odvzemu zveri: debate 'izza šanka' naj se vrnejo na strokovno raven

Ministrstvi za okolje in kmetijstvo sta se dogovorili za pospešeno sodelovanje pri pripravi novega odloka o odvzemu zveri. Oba ministra izpostavljata, da se je diskusija po uveljavitvi interventnega zakona začela odvijati na poljudni ravni. Medtem pa se bo zavod za gozdove predvidoma še danes odločil, ali je potrebno vložiti novo vlogo za odstrel medvedke z mladičema.

Po uveljavitvi interventnega zakona sta se ministrstvi za okolje in kmetijstvo dogovorili za pospešeno in okrepljeno sodelovanje pri pripravi novega odloka o odvzemu zveri, ki bo ustrezal vsem kriterijem. Okoljski minister Simon Zajc in ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec sicer želita, da se debate "izza šanka" vrnejo na strokovno raven. Pivčeva in Zajc sta po današnjem srečanju izpostavila, da je čas, da se razprave o odvzemu zveri iz narave vrnejo stroki. "Dogovorila sva se, da za prihodnji odlok strokovne službe pospešijo in okrepijo sodelovanje zato, da se v prihodnje zadovolji vsem kriterijem in vsem pogojem, ki jih je sodišče zahtevalo, da bodo odloki za odvzem zveri iz narave z odstrelom tako upravičeni in utemeljeni, da ne padejo več," je izpostavil Zajc.

Z interventnim zakonom je predvidenih za odvzem 11 volkov. FOTO: AP

Vlada odvzem medvedov in volkov iz narave vsako leto ureja z odloki. Za letošnjo sezono odstrela volka po dveh sodbah upravnega sodišča ni predvidela, na podlagi ocene zavoda za gozdove je predvidela le odvzem 200 medvedov. Vendar pa se odstrel do zdaj ni izvajal, saj je upravno sodišče odpravilo in v ponovni postopek vrnilo prilogo odloka, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave. Sodišče je odlok zavrnilo, ker okoljsko ministrstvo ni uspelo dokazati družbene nesprejemljivosti medveda in volka v primeru preštevilčne populacije. Kot je dodal minister, si interventnega zakona, ki je v veljavo stopil v soboto, ne on ne Pivčeva nista zares želela. "Do zakona je prišlo, ker je eden od pogojev, da smo uspešni pri upravljanju z zvermi tudi ta, da imamo družbeno sprejemljivost in toleranco lokalnega prebivalstva na visokem nivoju. To sobivanje je bilo v tem trenutku preseženo, podrto," je pojasnil. S Pivčevo želita, da to problematiko "umaknemo iz debate preko medijev, izza šanka in jo damo nazaj stroki". Tudi ministrica za kmetijstvo Pivčeva je izpostavila, da se je diskusija oddaljila od strokovne ravni in se začela odvijati na poljudni ravni.

Vlada je za letos tudi z odlokom predvidela odvzem 200 medvedov. FOTO: Dreamstime

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo po besedah Pivčeve sodelovalo predvsem pri pripravi argumentov in utemeljitev o tem, kakšni preventivni ukrepi so bili izvedeni, kje je preventivne ukrepe možno pripraviti, jih izboljšati in predvsem k ukrepom spodbujati kmetovalce. "Kot opažamo iz preteklosti, so na območjih, kjer so bili ti preventivni ukrepi dobro uveljavljeni, nastale manjše škode, govorim predvsem o napadih na živali," je dejala. Pojasnila je, da sicer na vseh območjih teh preventivnih ukrepov ni moč koristiti oziroma jih udejanjati zaradi specifike določenih prostorov, predvsem kakšnih hribovskih kmetij. Pivčeva je izpostavila še, da je v okviru programov razvoja podeželja na ministrstvu za kmetijstvo na voljo še kar nekaj sredstev. "Želimo si tudi nadalje pozivati kmetovalce, da se za te ukrepe odločajo," je poudarila. Po ministričinih besedah je bilo v preteklih treh letih za ta namen počrpanih nekaj več kot pol milijona evrov, sredstva pa so bila investirana bodisi v opremo za zaščito, nekaj tudi v pastirske pse. Tudi za te ukrepe je še do konca finančnega obdobja sredstva možno dobiti, je dodala.