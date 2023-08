Odlov nutrij se še ni začel, aktivisti to vidijo kot delno zmago

Nič ne kaže, da bi bil odlov nutrij lahko preklican, pravi Janez Kastelic , direktor krajinskega parka, in ob tem zavrača vsa namigovanja, da sta na zamik začetka odlova vplivala premier Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber . "Vsa dosedanja komunikacija je bila izredno korektna in na izredno visokem nivoju. Nikakršnih pritiskov ni bilo," je v ponedeljek v oddaji 24UR ZVEČER zagotovil Kastelic.

"To je bila naša pravna zahteva. Nedopustno se nam je namreč zdelo, da se tako invaziven ukrep brez pretehtanja manj invazivnih izvaja že v turistični sezoni, kar načeloma po zakonodaji ni dovoljeno," je dejala Veronika Curkov iz odvetniške družbe Curkov. 1. avgust namreč že pomeni turistično sezono, zato je bila to prva in najbolj osnovna zahteva njihove vloge, je dodala. In še: "V praksi menimo, da je do tega že prišlo, čeprav na uradni odgovor še čakamo."