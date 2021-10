Odmevna Hojsova izjava o predčasnih volitvah: 'Minister je delil svoje osebno stališče'

Že včeraj smo tudi na koalicijske stranke naslovili vprašanje, kako komentirajo omenjeno izjavo, a smo nekatere odgovore dobili šele danes.

"Minister in podpredsednik stranke SDS je v včerajšnjem medijskem nastopu z gledalci delil svoje osebno stališče in videnje. Organi stranke SDS o morebitnih predčasnih volitvah še niso odločali, zato se do ministrovih stališč ne moremo vsebinsko opredeliti," so sporočili iz SDS.

V NSi so le na kratko odgovorili: "Če pride do predčasnih volitev, v NSi s tem nimamo težav."

V stranki upokojencev so zapisali: "Glede na sedaj že skoraj dnevne izjave ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa se stranka DeSUS ne namerava odzivati ali komentirati, saj se pripravljamo na volitve, ki bodo v katerem koli primeru relativno kmalu."

V Poslanski skupini nepovezanih poslancev menijo, da je napoved o predčasnih volitvah "predvidljiva provokacija." Prepričani so, da razpis volitev trenutno ni realen iz treh razlogov. "Prvi je osebna želja predsednika vlade odpredsedovati Svetu EU; drugi je intenzivno nastavljanje strankarskih kadrov v vse pomembne državne institucije in podjetja, tretji pa je dejstvo, da se je ogromno število državljanov aktivno uprlo trenutnemu načinu vladanja," so zapisali. Menijo, da ko bosta izpolnjena prva dva pogoja in se bo poskusilo otežiti udeležbo nasprotnikov takšnega režima na volitvah, bodo te tudi razpisane.

Na odgovor SMC še čakamo.