Odmevna slovenska znanstvena objava glede smrtno nevarne bolezni

Družinska hiperholesterolemija je najpogostejša življenje ogrožajoča dedna motnja, ki – v kolikor ostane neprepoznana –, povečuje tveganje srčno-žilnih zapletov za več kot 10-krat, opozarjajo na UKC.

Družinsko hiperholesterolemijo ima eden od 300 prebivalcev Slovenije, kjer trenutno še kot edini v svetovnem merilu izvajamo populacijsko presejanje družinske hiperholesterolemije pri otrocih. "V letošnjem letu je bil program presejanja DH kot modelni program uvrščen v tako imenovano Belo knjigo o holesterolu Svetovnega združenja za srce (World Heart Federation), kar je veliko strokovno priznanje," je povedal tiskovni predstavnik UKC Ljubljana Jure Brankovič.

V omenjeni raziskavi objavljeni v reviji The Lancet, v katero je bilo skupaj vključenih preko 40.000 oseb z družinsko hiperholesterolemijo iz 56 držav, se je pokazalo, da je ta dedna presnovna motnja v svetovnem merilu še vedno močno pod diagnosticirana. Najpogosteje je namreč prepoznana šele, ko so že prisotni zapleti, zatem pa so pacienti neredko premalo intenzivno zdravljeni. S tem se dodatno nakazuje potreba po zgodnjem, sistematičnem odkrivanju družinske hiperholesterolemije. "To spoznanje dodatno utrjuje pomen Slovnskega programa presejanja družinske hiperholesterolemije v otroštvu," še izpostavljajo na ljubljanskem UKC.