Slovenija

Odmontirali kuhinjo, hoteli tlakovce. Župan: 'Nehumano mučenje'

Ljubljana, 31. 05. 2026 21.47 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Milan Balažic

Prvi odziv moravškega župana Milana Balažica po izpustitvi iz pripora: "To je nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali." Da gre za politično maščevanje z asistenco pravne države še dodaja in napoveduje, da bo uprabil vsa pravna sredstva, da bo dokazal svojo nedolžnost. Po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom naj bi na prostost odšel tudi direktor Termita, ki je, tako kot Balažic, konec tedna preživel na Povšetovi.

Prvi komentar moravškega župana, ko je dopoldne prišel na prostost: "To je bilo hudo naporno. Vseskupaj je trajalo dejansko 15 ur prvi dan, po tem samica dva dni, potem pripor na Povšetovi. To je mučenje, nehumano mučenje človeka, ki mu v bistvu niso ničesar dokazali v tem času."

Pa vendar so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi odredbe ljubljansega okrožnega sodišča v hišni preiskavi zasegli kuhinjo, Balažic pravi, da so želeli še korak dlje. "Odmontirali so kuhinjo in jo odpeljali. Hkrati smo komaj preprečili, odvetnik je preprečil, odvoz položenih tlakovcev. Potem bi izpadlo, kot da je nek ruski dron padel sredi moje hiše."

Balažic naj bi kuhinjo prejel v zameno za spremembo prostorskega načrta v korist podjetja Termit. Kriminalisti pa naj bi pridržali tudi direktorja, ki naj bi danes prav tako odšel na prostost.

Iz Termita so sporočili, da bodo v celoti sodelovali s pristojnimi organi, če bo to potrebno. Ker pa je zadeva še vedno v fazi predkazenskega postopka, podrobnejših pojasnil za zdaj ne dajejo.

Kaj pa je torej s kuhinjo? Župan takole: "Ker je kuhinja bila zelo draga, sem prijatelja prosil za pomoč, da mi posodi. In to posojilo sem začel vračati. V vsakem primeru ne bi nikoli ostal dolžan niti centa."

Na očike o zaposlitvi partnerice pa: "Moja partnerica ni zaposlena, je samo pogodbeno sodelovala zato, ker ima podjetje potrebo po francoskem prevajanju."

Balažic očitke zavrača in vztraja, da gre za politično motiviran napad pred letošnjimi lokalnimi volitvami, na katerih se namerava potegovati za nov mandat. Napovedal je tudi, da bo na jutrišnji novinarski konferenci razkril podrobnosti dogajanja v Moravčah.

