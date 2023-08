Odnesel 30 lopat in jih prodal, ženska avto napolnila s praški, izmikal razvlažilce ...

Moški je iz zbirnega centra odnesel 30 lopat, češ da jih bo razdelil, nato pa jih je na Dan solidarnosti prodajal ob cesti v Mozirju. Da je šlo za iste lopate, vedo, saj so jih pripeljali iz Madžarske in so imele specifičen logo. Neka ženska je včeraj na Petrolu v Prevaljah naložila poln avto pralnega praška in gelov – prtljažnik ni bil dovolj velik, naložila jih je kar na zadnji sedež, opisujejo pri Humanitarčku. Kot naštevajo dalje, je gospa v Savinjski 'skoordinirala', da je pol tovornjaka knauf plošč pristalo na njenem dvorišču in dvorišču njene hčere, čeprav jim je zalilo le klet. Par srednjih let je včeraj popoldne dobesedno izpraznil skladišče v Prevaljah. Čeprav domačini vedo, da sta daleč od poplav, sta pomoč natovorila vsak v svoj avto.

V Komendi je mlajša ženska prišla iskat čistila, kasneje se je izkazalo, da jih je prodajala na Bolhi. V Sneberjah je nekdo iz škatel izmikal razvlažilce, da so ljudje dobili le prazne škatle. Neki par pa je v Dravogradu naložil pol kombija zelenjave, ki jo je nato prodajal naprej. Skupina fantov si je na terenu prisvojila in odpeljala tri visokotlačne čistilce, čeprav je gospod tekel za njimi, ker jih je treba vrniti, sedaj pa jih bo moral odplačati.

To je le nekaj primerov zlorab humanitarne pomoči, namenjene tistim, ki so bili prizadeti v poplavah. Humanitarčku je uspelo prijaviti le moškega, ki je prodajal lopate, ta je opravil razgovor s policisti. Kot poudarjajo, se zavedajo, kako je, ko pomoč ne pride do tistih, ki jo potrebujejo, zato apelirajo na vse, da stvari vrnejo do jutri zvečer. Lahko tudi anonimno: "Nihče ne potrebuje celih kartonov pralnega praška. Nenazadnje so bile na črpalki nadzorne kamere, avtomobili pa imajo registrske. Bodimo odrasli, kar ste naredili, res ni lepo." Kot dodajajo, sami ne morejo biti Policija, lahko pa se ljudje odzovejo, če kaj takšnega zaznajo na terenu.

Kot poudarjajo, se še vedno dogajajo 'samoiniciativna zbirališča', kot tudi izdaja, ki je povsem nekoordinirana: "Zlorab je vedno več. In če nas vprašate, zakaj teh nismo zaustavili, je to zato, ker nimamo sposobnosti biti na vseh krajih naenkrat."

Ravno zato pozivajo, da je pomoč ciljna in ciljana, marsikatero izdajno mesto pomoči je sedaj zaprto. Zakaj? Ker morajo prizadeti najprej porabiti zaloge pomoči. In da se preprečijo te zlorabe, pozivajo tudi k nadzoru. Ker so tega zaznali vedno več, so se odločili, da v prihajajoči fazi, ko bo potreben material za obnovo, naredijo drugačen sistem mimo lokalnih skladišč, ker nekje ta resnično šepajo.

Aktivirali so njihove partnerske organizacije, ki jim zaupajo, pripravljajo pa svoj popis škode. S septembrom bodo tako začeli ciljno zbirati materiale za vsako hišo posebej, potem pa bodo, kot upajo, uredili dostavo od vrat do vrat ali pa poimenske kupone. Vsem, ki so kaj zbirali, pa toplo priporočajo, ker je teren trenutno poln hrane in kozmetike, da tega več ne dovažajo v centre. To se bo še potrebovalo, saj se bo prava stiska šele pokazala. Zato pozivajo, da stvari predate ZPM Moste - Polje (skladišče na Zaloški 54), ki s projektoma Veriga dobrih ljudi in Botrstvo skrbi za družine. Nenazadnje bodo družine, prizadete v poplavah, postale del njihovega programa, so še izpostavili pri Humanitarčku.