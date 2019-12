'Odnos družbe do alkohola je preveč strpen': vsak četrti 17-letnik tedensko pije

Vsak četrti 15-letnik je bil vsaj dvakrat v življenju pijan, vsak četrti 17-letnik pa alkoholne pijače pije vsaj enkrat na teden. Skrb vzbujajoči podatki o alkoholu med mladostniki so bili tema srečanja SOPA. Projekt, katerega cilj je zmanjšati ali zaustaviti čezmerno pitje alkohola, že kaže prve vzpodbudne rezultate.

Vsak deseti Slovenec pije čezmerno, vsak drugi pa se je v zadnjem letu visoko tvegano opil - zaskrbljujoči podatki, zaradi katerih je Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s partnerji vzpostavil projekt za odgovoren odnos do pitja alkohola SOPA, v okviru katerega je sodelovalo preko 300 strokovnjakov iz zdravstvenega in socialnega sektorja. Tema letošnjega, že tretjega srečanja SOPA, je bil alkohol pri otrocih in mladostnikih - mednarodna raziskava HBSC je namreč pokazala, da je bil vsak četrti 15-letnik in vsak drugi 17-letnik opit vsaj dvakrat v življenju, vsak sedmi 15-letnik in vsak četrti 17-letnik pa pije alkoholne pijače vsaj enkrat na teden.

Slovenija se po obsegu posledic čezmernega pitja nahaja v svetovnem vrhu. Skoraj polovica odraslih Slovencev pije čezmerno. V povprečju naj bi vsak prebivalec Slovenije starejši od 15 let v 2016 spil 87 litrov piva, 48 litrov vina in 2 litra žgane pijače.

"Pitje alkoholnih pijač med mladostniki, starimi 11, 13, 15 in 17 let, sicer narašča s starostjo. O pitju alkohola kadarkoli v življenju pa poroča vsak sedmi 11-letnik, med 17-letniki pa večina, v obeh mlajših starostnih skupinah so odstotki pomembno višji pri fantih kot dekletih,"je ob tem dejala Maja Roškar z NIJZ. Najnovejše raziskave kažejo tudi, da varna meja pitja alkohola ne obstaja, in da katero koli pitje alkohola že pomeni določeno stopnjo tveganja in negativne posledice za zdravje ter blagostanje posameznika in širše skupnosti.

Najnovejše raziskave kažejo tudi, da varna meja pitja alkohola ne obstaja. FOTO: Thinkstock

441 ljudi zmanjšalo ali prenehalo s pitjem alkohola Projekt SOPA že kaže prve rezultate: od nagovorjenih 27.000 oseb, jih je 19.000 privolilo v sodelovanje, 4000 jih je trenutno v obravnavi zaradi čezmernega pitja alkohola, ki ga želijo na SOPA zmanjšati ali ustaviti. "Pri 441 osebah je bila obravnava do sedaj že uspešna, kar predstavlja 82 odstotkov končnega cilja pilota pristopa, ki se izteče novembra 2020. To pomeni, da so ti ljudje spremenili svoje pivske vzorce in zmanjšali pitje alkohola, ali pa z njim prenehali," je v predstavitvi trenutnih in načrtovanih aktivnosti povedala vodja projekta SOPA, Tadeja Hočevar.

Dodala je, da pri uspešno obravnavanih še šest mesecev po zaključku obravnave beležijo zmanjšanje ali prenehanje pitja alkohola. Projekt SOPA, poleg Evropskega socialnega sklada podpira tudi ministrstvo za zdravje, generalna direktorica Direktorata za javno zdravja Mojca Gobecpa je ob predstavitvi rezultatov s terena izpstavila, da "tvegana in škodljiva raba alkohola in še posebej odvisnost od alkohola pomembno zaznamuje življenje naših družin. Vpliva na duševno zdravje posameznika, še posebej v otroštvu. Zato je tema današnjega posveta, alkohol pri otrocih in mladostnikih, nadvse pomembna."

Vsak dan v Sloveniji izključno zaradi razlogov povezanih z alkoholom umreta najmanj 2 osebi. Če prištejemo še prometne nezgode, vsako leto v povprečju umre 927 oseb.