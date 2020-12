Odnosi, ki se gradijo s fizično distanco, lahko postavijo boljše temelje za partnerstvo

Ljubezen v času korone se sliši kot odličen roman, a realnost trenutno ni tako romantična, saj ni ravno naklonjena novim spoznavanjem in ljubeznim. Ker se ljudje iz različnih gospodinjstev ne smejo srečevati, so se zmenki preselili na splet. Tudi to ima sicer svoje prednosti, saj je odnos, ki ga pred prvim fizičnim stikom zgradite na zaupanju, lahko bolj uspešen, pravi strokovnjakinja za oblikovanje partnerstev.