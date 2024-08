Odnosi na Darsu vse bolj krhki, vodstvo naj bi zastraševalo delavce

Pred natanko dvema mesecema so pred upravno stavbo Darsa protestirali delavci, večinoma tisti, ki vzdržujejo naše avtoceste. Razlog? Prenizke plače. A odnos med delavci in vodstvom družbe, ki upravlja z več kot tremi milijardami našega državnega premoženja, je očitno počil. Najprej, razlaga predsednik sindikata, s poskusom osebne diskreditacije.

"Da zaposleni ne dobijo višjih plač zaradi mene, da jaz zavajam zaposlene, da jim lažem. Na tak način so poskušali vplivati name, ampak ker to ni delovalo, so se lotili vidnih predstavnikov sindikata," je poudaril Damir Lišić, predsednik Sindikata delavcev Dars.

Dva sta se zdaj znašla v postopku, ki ga vodi Služba za skladnost poslovanja in integriteto. Spomnimo, to je tista služba, ki ni sprožila postopka po prijavi, da je Gašper Bedenčič za posel Darsa zahteval petodstotno provizijo. "Dva sta se znašla v takem formalnem postopku, ki po našem mnenju sploh ni upravičen, in ukrepi, s katerim so popolnoma nesorazmerni," je dodal Lišić.

V Darsu očitke zavračajo. Da je bilo v letošnjem letu sproženih že 12 postopkov zaradi kršitve integritete in da sta le dva od njih zoper člana sindikata in sveta delavcev. Teh postopkov pa da, ker še niso končani, ne morejo komentirati. Vse skupaj se je začelo pri vprašanju dviga plač, s katerim sta se sicer strinjala dva od treh sindikatov znotraj Darsa.