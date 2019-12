Odobrenih 28 vlog za pomoč pri preselitvi zaradi arbitraže

S finančno pomočjo lahko posamezniki in družine kupijo novo nepremičnino v Sloveniji. Do roka 31. decembra lani je vlogo za finančno pomoč oddalo 38 posameznikov oz. družin z obmejnih območij. Od tega jih je bilo 34 odločb do 9. decembra letos pravnomočnih, štiri pa so še v upravnem sporu, so danes sporočili z vlade.

Za 34 pravnomočnih odločb znaša znesek izplačil 2,114 milijona evrov. Za preostale štiri pa znesek na podlagi odločb znaša 181.200 evrov.

V danes objavljenem dokumentu glede implementacije arbitražne odločbe pri vladi niso točno pojasnili, katere štiri odločbe so še v upravnem sporu. Od 38 vlog jih je bilo namreč v celoti ugodenih 21, delno pa sedmim. Dve vlogi so umaknili, osem pa so jih v celoti zavrnili. Največ ugodenih vlog je z območja upravne enote Piran in sicer 15, štiri so bile odobrene z upravne enote Ljutomer in dve z upravne enote Metlika.

Za finančno pomoč ob preselitvi je sicer zaprosilo 12 posameznikov in 26 družin, skupaj pa je to 98 oseb.

Država je glede pravic s področja kmetijstva in ribištva do 10. decembra letos med drugim 81 nosilcem kmetijskih gospodarstev izplačala enkratno nadomestilo zaradi izjemnih okoliščin v višini skoraj 238.000 evrov. Zaradi izpada dohodka zaradi oviranega ribolova pa so izplačali nadomestila v višini 273.630 evrov.

Po zadnjih podatkih sicer proti slovenskih ribičem teče 684 postopkov hrvaške policije in 240 postopkov hrvaške ribiške inšpekcije. Stroški postopka skupaj z globo v okviru policije znašajo 460.980 evrov, v okviru inšpekcije pa 421.036 evrov.

V to pa niso vštete pravnomočne oprostilne sodbe. Glede na informacije odvetnika slovenskih ribičev je bilo do sedaj izdanih pet oprostilnih sodb, ki se nanašajo na tri slovenske ribiče. V letošnjem letu je Slovenska policija do 1. decembra sicer obravnavala 1191 vplutij hrvaških varnostnih organov v slovenske vode. V enakem obdobju lani jih je bilo 939.