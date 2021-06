Odori: Nina Milošič Slapšak s poslovno idejo deluje v dobro narave

Nino Milošič Slapšak ste verjetno spoznali že v oddaji Startaj Slovenija, zdaj jo predstavljamo tudi v rubriki Uspešne zgodbe. Razvila je avtomat za čistila, kjer se lahko embalažo ponovno napolni in se s tem se izognemo nepotrebnim odpadkom. V času, ko smo vsi mrzlično iskali sredstva za razkuževanje rok, pa je te razvila iz zeliščnih izvlečkov, ki so prijazni ne le do okolja, ampak tudi do naše kože.

icon-expand